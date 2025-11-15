DetranRS leva temas estratégicos do Estado para o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade que começa segunda (17) em Gramado

Entre os dias 17 e 19 de novembro, em Gramado, autoridades e especialistas de todo o país se reúnem para o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND). O evento conta com apoio do governo do Estado, por meio do DetranRS, além do Cetran/RS.

O congresso abordará temas relevantes como a proposta de mudanças na formação de condutores, a regulamentação dos patinetes, a segurança dos trabalhadores de aplicativos, o combate a fraudes e clonagem de placas, e pontos essenciais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Temas estratégicos

O DetranRS, como anfitrião do evento deste ano, compartilhará experiências e projetos inovadores do governo do Rio Grande do Sul, levando sua expertise em políticas públicas de educação, inovação tecnológica, e sustentabilidade.

Para tratar sobre o tema da reciclagem de peças automotivas, o chefe da Divisão de Desmanches de Veículos, Cristiano Medeiros, irá abordar o impacto da atividade de desmanches para o meio ambiente e a segurança pública, mostrando a experiência pioneira da autarquia na regulamentação do setor, com uma lei estadual anterior à federal. Como destaque, o sucesso do projeto Peça Legal, que se tornou referência nacional na gestão e controle do comércio de peças usadas.

O diretor técnico do DetranRS, Fabio Pinheiro dos Santos, focará no tema da eletrificação da mobilidade no Brasil, abordando a discussão sobre o crescimento da frota de elétricos no Brasil, os benefícios da eletrificação da mobilidade e os desafios que essa mudança impõe ao poder público.

Na área de educação, destaque para a apresentação do case da Escola Pública de Trânsito do Detran, pela diretora institucional Diza Gonzaga, que atua na área desde 1996 e é fundadora da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga (Programa Vida Urgente). Nesse painel será abordada a importância da educação para o trânsito, o histórico, realizações, e as conquistas da Escola Pública de Trânsito do DetranRS.

Qualificação do setor

A diretora-geral adjunta do DetranRS, Isabel Friski, que apresentará cases de sucesso da autarquia, destaca a relevância do encontro para o setor. "Receber um evento dessa magnitude em nosso Estado é uma honra e uma oportunidade valiosa para fortalecer o diálogo entre principais atores do trânsito e da mobilidade urbana do Brasil", pontua.

O evento terá a abertura oficial na segunda-feira (17/11), às 19h, e se encerrará na quarta-feira (19/11), às 16h30, com palestra magna do jornalista Caco Barcelos.