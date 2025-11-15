Sábado, 15 de Novembro de 2025
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU2: divulgados no DOU editais de convocação para próximas etapas

Confira orientações sobre prova discursiva, títulos e banca de cotas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/11/2025 às 10h32
CNU2: divulgados no DOU editais de convocação para próximas etapas
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), os editais de convocação para as próximas etapas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). Os documentos reúnem informações sobre a aplicação da prova discursiva, a avaliação de títulos e os procedimentos de verificação para cotas.

Os editais, divulgados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), trazem no Anexo I a lista das pessoas candidatas convocadas para cada cargo, identificadas pelos números de inscrição.

>> Acompanhe a cobertura da EBC na COP30

Prova discursiva em 7 de dezembro

A prova discursiva ( confira o edital ) será aplicada nas cidades escolhidas pelos participantes no momento da inscrição. As datas e horários previstos são:

Cargos de nível superior : 7 de dezembro de 2025, das 13h às 16h

Cargos de nível intermediário : 7 de dezembro de 2025, das 13h às 15h

Os locais de prova serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas a partir de 1º de dezembro.

Avaliação de títulos

A Avaliação de Títulos ( edital ), de caráter classificatório, é destinada apenas aos cargos que preveem essa etapa e às pessoas que atingiram a nota mínima na prova objetiva.

Os documentos deverão ser enviados em formato imagem ou PDF, pelo link específico na página do concurso, entre 14h de 21 de novembro e 23h59 de 25 de novembro, no horário de Brasília.

Alguns candidatos reclamam da alteração das datas. Segundo o governo, uma retificação será publicada na próxima semana para ajustar as datas no cronograma geral do CPNU 2.

Verificação de cotas

A data, horário e link individual para o Procedimento de Caracterização da Deficiência ( edital ) estarão disponíveis para consulta em 5 de dezembro. A avaliação será realizada por telemedicina, com apresentação de documento de identificação original.

Para pessoas indígenas (edital) , o Procedimento de Verificação Documental Complementar ocorrerá de 8 a 17 de dezembro. A confirmação levará em conta a autoidentificação e o reconhecimento pela coletividade indígena, conforme legislação vigente. A análise será feita por comissão formada majoritariamente por indígenas.

Para autodeclaradas negras (pretas ou pardas) (edital) , o Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração será realizado presencialmente entre 8 e 17 de dezembro, nas cidades escolhidas para as provas. A comissão responsável terá cinco integrantes, garantindo diversidade de gênero, cor e, quando possível, origem regional.

Para pessoas quilombolas (edital) , também entre 8 e 17 de dezembro, ocorrerá o Procedimento de Verificação Documental Complementar para pessoas quilombolas autodeclaradas. A avaliação será feita por comissão composta majoritariamente por quilombolas, a partir da documentação que comprove o pertencimento étnico-racial.

Os editais completos, com todas as orientações e listas de convocados, estão disponíveis no Diário Oficial da União.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 9 minutos

Polícia Civil do RJ vai devolver 1.600 celulares recuperados aos donos

Operação Rastreio já reaveu mais de 10 mil celulares
Geral Há 9 minutos

Funcionáría da Caixa é suspeita de fraudes em contas de clientes

Polícia Federal apura a denúncia com prejuízo de R$ 500 mil

 -
Detran Há 1 hora

DetranRS leva temas estratégicos do Estado para o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade que começa segunda (17) em Gramado

Entre os dias 17 e 19 de novembro, em Gramado, autoridades e especialistas de todo o país se reúnem para o Congresso Nacional de Trânsito e Mobilid...

 Fotos: Padre Afonso e Jalmir/Rádio A Verdade
Vista Gaúcha Há 13 horas

Marco da Fé: Missa com Decreto de Quase-Paróquia Reúne Centenas em Vista Gaúcha

A cerimônia, que contou com a leitura do Decreto de Instalação, é o ápice de um sonho antigo das comunidades de Vista Gaúcha e Barra do Guarita

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Defesa Civil alerta população para tempestade no Sul e Centro-Oeste

Estão previstas chuvas acima de 100 mm em 24 horas e queda de granizo

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
29° Sensação
2.61 km/h Vento
68% Umidade
100% (2.64mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Domingo
27° 17°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 11°
Quarta
28° 12°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Geral Há 5 minutos

Polícia Civil do RJ vai devolver 1.600 celulares recuperados aos donos
Geral Há 6 minutos

Funcionáría da Caixa é suspeita de fraudes em contas de clientes
Educação Há 21 minutos

Enem 2025: saiba o que é permitido levar no segundo dia de prova
ERS-210 Há 50 minutos

Três veículos se envolvem em acidente em São Martinho
Justiça Há 56 minutos

PF indicia ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,012,81 +1,71%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias