Marco da Fé: Missa com Decreto de Quase-Paróquia Reúne Centenas em Vista Gaúcha

Vista Gaúcha vivenciou um momento histórico para a comunidade católica nesta sexta-feira, 14 de novembro.

Centenas de fiéis lotaram a Capela Santa Isabel para a Santa Missa que oficializou a instalação da Quase-Paróquia Santa Isabel, um passo significativo em direção à criação de uma nova paróquia na Diocese.

A cerimônia, que contou com a leitura do Decreto de Instalação, é o ápice de um sonho antigo das comunidades de Vista Gaúcha e Barra do Guarita, que se desmembram da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela.

A criação da Quase-Paróquia Santa Isabel marca uma nova e importante etapa de evangelização na região. A estrutura de "quase-paróquia" é um período preparatório, geralmente de um ano, que antecede a elevação oficial à condição plena de paróquia.

A Santa Missa de Instalação foi celebrada com a presença do Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Rossi Keller. sublinhando a importância do momento para a Igreja local.

Dom Antônio Carlos Rossi Keller

O nascimento desta nova comunidade paroquial é visto como um fruto da longa e bonita caminhada de fé, da dedicação e do testemunho de perseverança de inúmeras pessoas e comunidades que se mobilizaram por este objetivo.

A instalação da nova estrutura religiosa em Vista Gaúcha e Barra do Guarita, sob a intercessão de Santa Isabel, representa a promessa de maior assistência espiritual para a população.

Com a consolidação da Quase-Paróquia, espera-se que os fiéis passem a contar com um Cônego Alexander Mello Jaeger padre designado e disponível diariamente para acompanhar a comunidade, visitar enfermos, atender confissões e realizar os serviços espirituais necessários com maior proximidade.

Cônego Alexander Mello Jaeger

O sacerdote reforçou, em declarações anteriores ao processo, a importância da comunidade rezar, se juntar e fortalecer este caminho para colher os frutos da sua história.

A comunidade celebra este marco de comunhão, serviço e esperança, aguardando com fé a confirmação oficial da paróquia ao final do período de preparação.