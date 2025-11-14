Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lindbergh propõe mudança em regra de cassação de mandato por faltas

Líder do PT pede alteração em regas que podem levar à perda de mandato

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/11/2025 às 18h51

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), protocolou um Projeto de Resolução (PRC) no qual propõe mudanças nos atuais critérios para a contagem de presença dos deputados federais nas sessões da Casa, com a imediata instauração do procedimento de perda de mandato.

Lindbergh propôs as mudanças nas atuais regras de perda de mandato por faltas em meio à polêmica envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , que desde março deste ano se encontra nos Estados Unidos, para onde viajou sem avisar previamente a Mesa Diretora da Câmara. Quando já estava fora do Brasil, Eduardo pediu licença do mandato por 120 dias, alegando ser alvo de perseguição política. O prazo terminou em meados de julho e ele não regressou ao Brasil, acumulando faltas não justificadas em sessões.

O Ato da Mesa nº 191 , em vigor de junho de 2017, estabelece que a Secretaria-Geral da Mesa deve elaborar um relatório anual de acompanhamento da frequência parlamentar às sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias e encaminhá-lo à Presidência da Casa até o dia 5 de março do ano seguinte.

Para Lindbergh, esta determinação “criou uma tolerância inconstitucional, permitindo que casos de inassiduidade consumada fiquem sem apuração por vários meses, mesmo após configurada a violação” à Constituição Federal, que prevê a perda do mandato do parlamentar que deixar de comparecer, sem justificativa, a mais de um terço das sessões anuais ordinárias.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Se aprovado, o PRC se transformará em Resolução, substituindo parte do texto do Ato da Mesa nº 191. A proposta de Farias revoga o prazo de 5 de março, estabelecendo que a Secretaria-Geral da Mesa passe a elaborar relatórios mensais de acompanhamento, alertando à Presidência da Câmara sobre eventuais riscos de descumprimento do limite constitucional de faltas. Já o relatório final consolidado deverá ser apresentado a cada 5 de dezembro, contendo a indicação dos deputados que tenham faltado a mais de um terço das sessões, sem justificativa.

O projeto apresentado por Farias determina que, uma vez de posse do relatório final da Secretaria-Geral, a Presidência da Casa deverá instaurar, de ofício, o procedimento de declaração de perda de mandato – o que também deverá fazer ao constatar, em qualquer momento, que determinado parlamentar não mais conseguirá cumprir o prazo constitucional.

“A medida garante efetividade ao controle constitucional de assiduidade parlamentar, reforça os princípios da moralidade, eficiência e economicidade e evita o possível dano ao erário pela continuidade de pagamentos indevidos de subsídios e benefícios a parlamentares que descumpram de forma irreversível o dever de presença”, justifica o líder do PT na Câmara.

Eduardo Bolsonaro

Em agosto, o parlamentar solicitou ao presidente da Câmara dos Deputados , Hugo Motta (Republicanos-PB), autorização para exercer seu mandato à distância, diretamente dos EUA, alegando que, durante a pandemia de covid-19, a Câmara autorizou o trabalho remoto também para os deputados. O pedido foi negado porque, segundo parecer da Mesa Diretora, só há possibilidade de registro remoto para parlamentares em missão oficial autorizada pela Câmara, o que não é o caso.

Em setembro deste ano, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo Bolsonaro por sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, entre outras retaliações, como a suspensão de vistos de ministros do governo federal e ministros da Corte. Nesta sexta-feira (14), a maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar o deputado réu pelo crime de coação no curso do processo. Com isso, o próximo passo será a abertura de uma ação penal contra Eduardo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 1 dia

Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul

Sugestão veio ao anunciar acordo de cooperação de segurança na região

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite

Secretário do MJSP aponta problemas no texto que considera 'mal feito'

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual

Foram achadas irregularidades em licitações durante enchentes de 2024

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula pede empenho a ministros na tramitação de projetos de segurança

Presidente reuniu ministros que foram governadores para debater tema

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Substitutivo de Derrite limita atuação do MP, dizem especialistas

Relator deve ajustar texto para evitar dúvida sobre papel do órgão

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
22° Sensação
0.92 km/h Vento
76% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Geral Há 8 minutos

Defesa Civil alerta população para tempestade no Sul e Centro-Oeste
Justiça Há 33 minutos

Crime organizado demanda articulação nacional, diz procurador do RJ
Geral Há 2 horas

Instituto Histórico e Geográfico do DF sofre invasão e vandalismo
Economia Há 2 horas

Haddad pede que Câmara aprove projeto sobre devedor contumaz
Política Há 3 horas

Lindbergh propõe mudança em regra de cassação de mandato por faltas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 534,255,18 +0,63%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias