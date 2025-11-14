Sexta, 14 de Novembro de 2025
SCGÁS participa do II Seminário Internacional do SENAI sobre Descarbonização e Eficiência Energética

Foto: Reprodução/Institutos SENAI SCDiscussão se conecta diretamente às expectativas para a COP30 e demonstra o alinhamento da companhia com o assu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
14/11/2025 às 16h19
SCGÁS participa do II Seminário Internacional do SENAI sobre Descarbonização e Eficiência Energética
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Reprodução/Institutos SENAI SC

Discussão se conecta diretamente às expectativas para a COP30 e demonstra o alinhamento da companhia com o assunto

A SCGÁS participou na última quarta-feira (12) do II Seminário Internacional de Descarbonização e Eficiência Energética realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Blumenau. O encontro reuniu especialistas, empresas e instituições para debater soluções de descarbonização e eficiência energética para a indústria brasileira.

Em um momento em que o país sedia a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, a iniciativa do seminário ganha ainda mais relevância ao conectar o setor produtivo às metas globais de redução de emissões.

Durante o encontro, a SCGÁS apresentou alternativas de baixo carbono para processos industriais e logísticos, destacando o papel estratégico do gás natural e, sobretudo, do biometano na transição energética catarinense. Os temas incluíram boas práticas de eficiência energética, como otimização de processos térmicos, redução de consumo, melhoria de combustão e recuperação de calor, além de soluções para frotas pesadas e a diversificação da matriz estadual por meio da interiorização do gás e do uso de combustíveis renováveis.

A companhia também reforçou dados do potencial catarinense de biometano. Existe a estimativa de mais de 228 mil m³/dia, distribuídos em regiões como Campos Novos, Chapecó, Videira, Papanduva e Biguaçu. O volume é capaz de apoiar indústrias, frotas e corredores logísticos mais limpos.

A discussão se conecta diretamente às expectativas da COP30, que terá como foco ampliar compromissos e acelerar ações de mitigação. Santa Catarina, com sua cadeia agroindustrial robusta e crescente interesse por fontes renováveis, surge como um polo estratégico para demonstrar, na prática, como soluções regionais podem contribuir para objetivos globais.

Para a SCGÁS, participar do seminário é mais do que acompanhar tendências: é fortalecer seu papel ativo na agenda climática, apoiando clientes na adoção de combustíveis de menor impacto, ampliando iniciativas de interiorização e colaborando para que o estado avance rumo a uma economia mais verde. Eventos como este evidenciam que a transição energética já está em curso e que Santa Catarina tem condições de impulsionar essa transformação.

