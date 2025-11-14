Sexta, 14 de Novembro de 2025
Idoso morre após ser baleado na zona rural de Seberi

Conforme a delegada regional da 14ª DPRI, Aline Dequi Palma, um boletim de ocorrência por homicídio foi registrado e a Polícia Civil já trabalha na apuração das circunstâncias do crime.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Informações: Tani Gobbi / Rádio Seberi
14/11/2025 às 15h55
Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 14, um homem de 69 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo em sua propriedade, na Linha Sabino, interior de Seberi. A vítima foi identificada por familiares como Osvaldo Sabino da Silva Filho.
Segundo o delegado Eduardo Nardi, Osvaldo chegou a ser socorrido e levado ao hospital com um ferimento no abdômen, mas não resistiu.
Conforme a delegada regional da 14ª DPRI, Aline Dequi Palma, um boletim de ocorrência por homicídio foi registrado e a Polícia Civil já trabalha na apuração das circunstâncias do crime.
As autoridades informaram que novas atualizações serão repassadas à medida que as investigações avançarem.

