Idoso morre após ser baleado na zona rural de Seberi

Na manhã desta sexta-feira, 14, um homem de 69 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo em sua propriedade, na Linha Sabino, interior de Seberi. A vítima foi identificada por familiares como Osvaldo Sabino da Silva Filho.

Segundo o delegado Eduardo Nardi, Osvaldo chegou a ser socorrido e levado ao hospital com um ferimento no abdômen, mas não resistiu.

Conforme a delegada regional da 14ª DPRI, Aline Dequi Palma, um boletim de ocorrência por homicídio foi registrado e a Polícia Civil já trabalha na apuração das circunstâncias do crime.

As autoridades informaram que novas atualizações serão repassadas à medida que as investigações avançarem.