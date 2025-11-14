Sexta, 14 de Novembro de 2025
Governo Leite entrega obra na Avenida Euclides Kleimann, em Agudo, com investimento do Programa Pavimenta

O governo do Estado entregou na quinta-feira (13/11), em Agudo, a pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Kleimann, realizada com recursos do Pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 15h43
Governo Leite entrega obra na Avenida Euclides Kleimann, em Agudo, com investimento do Programa Pavimenta
Pavimentação do trecho entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua Roberto Holszchuh foi celebrada pelos moradores do município -Foto: Tanara Oliveira/Ascom Sedur

O governo do Estado entregou na quinta-feira (13/11), em Agudo, a pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Kleimann, realizada com recursos do Programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado (Sedur). A obra dá acesso ao hospital da cidade e facilita o deslocamento até as estradas da região Central do Estado.

A pavimentação do trecho foi celebrada pelos moradores do município. “É uma obra grandiosa, de grande valia para o município. O sentimento é de gratidão, pois todo o povo agudense esperava por isso. Vendo a obra concluída hoje já consigo enxergar o progresso que vai acontecer: comércio, novas casas e a cidade crescendo”, relatou Sandra de Mello, moradora da comunidade há 18 anos.

Agudo tem governo do Estado. O diretor da Sedur, Willian Schumacher, destacou a série de obras entregues pelo programa em todo o Rio Grande do Sul. “O Pavimenta é um exemplo de como a parceria entre Estado e municípios pode gerar resultados concretos. Cada quilômetro pavimentado representa mais segurança, mais mobilidade e mais oportunidades para quem vive nas cidades gaúchas. É gratificante ver o impacto direto desses investimentos na vida das pessoas. É isso que estamos vendo aqui hoje”, destacou Schumacher.

A obra, que abrange o trecho entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua Roberto Holszchuh, foi executada em parceria com a prefeitura, contando com investimento de R$ 800 mil do governo do Estado, por meio do Programa Pavimenta, e R$ 4,9 milhões de contrapartida municipal, que incluiu a implantação de uma ponte e toda a base para construção da via.

“Agora essa parte Sul da cidade pode se desenvolver ainda mais com essa entrega, que inclui não apenas a pavimentação asfáltica, mas também uma ponte que facilita o acesso ao hospital e a estradas da região Central do Estado”, afirmou o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel.

Obra dá acesso ao hospital da cidade e facilita o deslocamento até as estradas da região Central do Estado -Foto: Tanara Oliveira/Ascom Sedur
Obra dá acesso ao hospital da cidade e facilita o deslocamento até as estradas da região Central do Estado -Foto: Tanara Oliveira/Ascom Sedur

Parceria entre o Estado e as prefeituras

O Programa Pavimenta foi criado em 2021. Antes desse período não eram executadas obras de pavimentação com investimento do governo do Estado em parceria com as prefeituras em vias municipais. Em duas edições, o programa já investiu mais de R$ 639 milhões na melhoria da infraestrutura viária dos municípios.

As parcerias com as prefeituras possibilitam a execução de projetos de pavimentação e sinalização de vias, que resultam em melhores condições de trafegabilidade, desenvolvimento urbano e mais qualidade de vida para a população.

Texto: Paulo César Pedroza/Ascom Sedur
Edição: Secom

