Declaração conjunta entre o Estado do RS e a província de Shiga é assinada pelo governador Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (14/11) no Palácio Piratini, o embaixador do Japão, Teiji Hayashi, e o governador da província de Shiga, Taizo Mikazuki, que estão em visita no Rio Grande do Sul para as comemorações dos 45 anos de irmanamento entre os Estados. O encontro foi marcado pela assinatura dadeclaração conjuntaentre RS e Shiga, documento que renova os compromissos bilaterais e abre novas frentes de intercâmbio nas áreas de economia, da cultura, de esportes, de gestão hídrica e de mudanças climáticas, além de ampliar ações de formação e troca de especialistas.

Leite destacou que a relação entre o Rio Grande do Sul e Shiga ultrapassa o aspecto diplomático e se enraíza na história, na cultura e nos valores compartilhados por ambos os povos. “Este ato reafirma uma amizade construída ao longo de 45 anos, baseada no respeito, no trabalho conjunto e na admiração mútua. O Rio Grande do Sul e a província de Shiga são territórios marcados pela força da natureza e pela determinação de suas populações. Assim como o Lago Biwa e a Lagoa dos Patos moldam nossas paisagens e nossas economias, esta relação molda oportunidades para as futuras gerações. Estamos renovando compromissos que vão da cooperação econômica ao intercâmbio cultural e educacional, passando por áreas essenciais como gestão hídrica, inovação, resiliência climática e prevenção de desastres. Essa parceria tem impacto real na vida das pessoas e simboliza o que acreditamos, que o diálogo entre nações é instrumento de paz, desenvolvimento e prosperidade compartilhada.”

Acordo reforça intercâmbio em áreas como economia, cultura, gestão hídrica e mudanças climáticas -Foto: Vitor Rosa/Secom

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, ressaltou a importância da visita, que tem o potencial de ampliar projetos conjuntos e servir para manter viva a ponte entre os territórios. “O irmanamento entre Shiga e Rio Grande do Sul é considerado estratégico, pois abre portas para novas oportunidades de negócios, fomenta o turismo e valoriza a troca de experiências entre povos que compartilham valores de respeito e de solidariedade”, disse. Desde 1980, a Sedec é a responsável pela manutenção do convênio de fraternidade entre o RS e a província de Shiga.

Programação oficial e 45 anos de parceria

Após a assinatura, houve um almoço com autoridades no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e à tarde, o grupo se dirigiu à tradicional Praça de Shiga, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, para o descerramento de uma placa alusiva aos 45 anos de irmanamento. Além disso, em um gesto simbólico de fortalecimento dos laços, foram plantadas seis árvores cerejeiras, espécie típica do país asiático.

Na quinta-feira (13), técnicos da comitiva japonesa conheceram o trabalho desenvolvido pelo governo do Estado após os eventos meteorológicos de 2023 e 2024. Visitaram os departamentos de Projetos e Gestão do Conhecimento, e de Gestão de Riscos, conhecerem as atividades do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, e foram ao Vale do Taquari, região que foi severamente impactada pelas enchentes do último ano.

Após a assinatura do documento, houve um almoço com autoridades no Galpão Crioulo do Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom

A última vez que um governador de Shiga esteve no Rio Grande do Sul foi em 2000, quando foram celebrados os 20 anos do acordo estabelecido. Agora, a comitiva retorna ao Estado para comemorar os 45 anos de aproximação, uma relação que nasceu pela semelhança entre os seus grandes corpos hídricos e pela presença significativa da imigração japonesa no Rio Grande do Sul.

Ao longo dessas quatro décadas e meia, os governos consolidaram intercâmbio em diversas áreas, da economia ao meio ambiente, da educação ao turismo. Agora, com a renovação dos compromissos, RS e Shiga projetam novos horizontes para uma cooperação ainda mais produtiva, solidária e inovadora, reforçando um irmanamento que se tornou exemplo para o Brasil e para o Japão.

Sobre a província de Shiga

A província de Shiga está localizada na região de Kinki (Kansai), na ilha principal de Honshu, no Japão, e tem como capital a cidade de Otsu. A população total da província é de aproximadamente 1,41 milhão de habitantes. Em termos econômicos, Shiga é uma potência industrial. O setor secundário (indústria) é o motor de sua economia, com uma alta proporção de contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) japonês. A província abriga grandes fábricas focadas na produção de componentes eletrônicos de alta tecnologia e na indústria automotiva (autopeças). A economia é complementada pela agricultura, com destaque para o arroz e o chá verde, e pela produção de artesanato tradicional, como a célebre cerâmica de Shigaraki.

Desde 1980, Shiga mantém um acordo de irmanamento com o RS. A origem deste convênio está na importância dos grandes corpos hídricos que definem cada um dos territórios. A união entre Shiga e Rio Grande do Sul tem como ponto inicial os maiores lagos das suas respectivas regiões: o Lago Biwa, o maior lago de água doce do Japão, e a Lagoa dos Patos, a maior laguna da América do Sul e o maior corpo d'água inteiramente no Brasil. Este simbolismo destaca a importância da gestão de recursos hídricos e da preservação ambiental como pautas prioritárias na cooperação bilateral.

Esta parceria foi estabelecida para formalizar os laços culturais construídos pela imigração japonesa no Estado e para incentivar o intercâmbio em diversas áreas. Historicamente, a relação tem foco na cooperação econômica e no incentivo a investimentos. Mais recentemente, a irmanamento evoluiu para incluir a troca de conhecimentos em temas contemporâneos como resiliência climática e prevenção de desastres, um ponto de contato crucial dadas as particularidades geográficas e os desafios ambientais de ambas as regiões.