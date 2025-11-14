Sexta, 14 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Declaração conjunta entre o Estado do RS e a província de Shiga é assinada pelo governador Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (14/11) no Palácio Piratini, o embaixador do Japão, Teiji Hayashi, e o governador da...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 15h29
Declaração conjunta entre o Estado do RS e a província de Shiga é assinada pelo governador Eduardo Leite
Governador Eduardo Leite e autoridades japonesas reforçam parceria histórica entre RS e Shiga -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (14/11) no Palácio Piratini, o embaixador do Japão, Teiji Hayashi, e o governador da província de Shiga, Taizo Mikazuki, que estão em visita no Rio Grande do Sul para as comemorações dos 45 anos de irmanamento entre os Estados. O encontro foi marcado pela assinatura dadeclaração conjuntaentre RS e Shiga, documento que renova os compromissos bilaterais e abre novas frentes de intercâmbio nas áreas de economia, da cultura, de esportes, de gestão hídrica e de mudanças climáticas, além de ampliar ações de formação e troca de especialistas.

Leite destacou que a relação entre o Rio Grande do Sul e Shiga ultrapassa o aspecto diplomático e se enraíza na história, na cultura e nos valores compartilhados por ambos os povos. “Este ato reafirma uma amizade construída ao longo de 45 anos, baseada no respeito, no trabalho conjunto e na admiração mútua. O Rio Grande do Sul e a província de Shiga são territórios marcados pela força da natureza e pela determinação de suas populações. Assim como o Lago Biwa e a Lagoa dos Patos moldam nossas paisagens e nossas economias, esta relação molda oportunidades para as futuras gerações. Estamos renovando compromissos que vão da cooperação econômica ao intercâmbio cultural e educacional, passando por áreas essenciais como gestão hídrica, inovação, resiliência climática e prevenção de desastres. Essa parceria tem impacto real na vida das pessoas e simboliza o que acreditamos, que o diálogo entre nações é instrumento de paz, desenvolvimento e prosperidade compartilhada.”

Acordo reforça intercâmbio em áreas como economia, cultura, gestão hídrica e mudanças climáticas -Foto: Vitor Rosa/Secom
Acordo reforça intercâmbio em áreas como economia, cultura, gestão hídrica e mudanças climáticas -Foto: Vitor Rosa/Secom

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, ressaltou a importância da visita, que tem o potencial de ampliar projetos conjuntos e servir para manter viva a ponte entre os territórios. “O irmanamento entre Shiga e Rio Grande do Sul é considerado estratégico, pois abre portas para novas oportunidades de negócios, fomenta o turismo e valoriza a troca de experiências entre povos que compartilham valores de respeito e de solidariedade”, disse. Desde 1980, a Sedec é a responsável pela manutenção do convênio de fraternidade entre o RS e a província de Shiga.

Programação oficial e 45 anos de parceria

Após a assinatura, houve um almoço com autoridades no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e à tarde, o grupo se dirigiu à tradicional Praça de Shiga, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, para o descerramento de uma placa alusiva aos 45 anos de irmanamento. Além disso, em um gesto simbólico de fortalecimento dos laços, foram plantadas seis árvores cerejeiras, espécie típica do país asiático.

Na quinta-feira (13), técnicos da comitiva japonesa conheceram o trabalho desenvolvido pelo governo do Estado após os eventos meteorológicos de 2023 e 2024. Visitaram os departamentos de Projetos e Gestão do Conhecimento, e de Gestão de Riscos, conhecerem as atividades do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, e foram ao Vale do Taquari, região que foi severamente impactada pelas enchentes do último ano.

Após a assinatura do documento, houve um almoço com autoridades no Galpão Crioulo do Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom
Após a assinatura do documento, houve um almoço com autoridades no Galpão Crioulo do Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom

A última vez que um governador de Shiga esteve no Rio Grande do Sul foi em 2000, quando foram celebrados os 20 anos do acordo estabelecido. Agora, a comitiva retorna ao Estado para comemorar os 45 anos de aproximação, uma relação que nasceu pela semelhança entre os seus grandes corpos hídricos e pela presença significativa da imigração japonesa no Rio Grande do Sul.

Ao longo dessas quatro décadas e meia, os governos consolidaram intercâmbio em diversas áreas, da economia ao meio ambiente, da educação ao turismo. Agora, com a renovação dos compromissos, RS e Shiga projetam novos horizontes para uma cooperação ainda mais produtiva, solidária e inovadora, reforçando um irmanamento que se tornou exemplo para o Brasil e para o Japão.

Sobre a província de Shiga

A província de Shiga está localizada na região de Kinki (Kansai), na ilha principal de Honshu, no Japão, e tem como capital a cidade de Otsu. A população total da província é de aproximadamente 1,41 milhão de habitantes. Em termos econômicos, Shiga é uma potência industrial. O setor secundário (indústria) é o motor de sua economia, com uma alta proporção de contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) japonês. A província abriga grandes fábricas focadas na produção de componentes eletrônicos de alta tecnologia e na indústria automotiva (autopeças). A economia é complementada pela agricultura, com destaque para o arroz e o chá verde, e pela produção de artesanato tradicional, como a célebre cerâmica de Shigaraki.

Desde 1980, Shiga mantém um acordo de irmanamento com o RS. A origem deste convênio está na importância dos grandes corpos hídricos que definem cada um dos territórios. A união entre Shiga e Rio Grande do Sul tem como ponto inicial os maiores lagos das suas respectivas regiões: o Lago Biwa, o maior lago de água doce do Japão, e a Lagoa dos Patos, a maior laguna da América do Sul e o maior corpo d'água inteiramente no Brasil. Este simbolismo destaca a importância da gestão de recursos hídricos e da preservação ambiental como pautas prioritárias na cooperação bilateral.

Esta parceria foi estabelecida para formalizar os laços culturais construídos pela imigração japonesa no Estado e para incentivar o intercâmbio em diversas áreas. Historicamente, a relação tem foco na cooperação econômica e no incentivo a investimentos. Mais recentemente, a irmanamento evoluiu para incluir a troca de conhecimentos em temas contemporâneos como resiliência climática e prevenção de desastres, um ponto de contato crucial dadas as particularidades geográficas e os desafios ambientais de ambas as regiões.

Texto: Ascom Sedec e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Evento foi transmitido on-line e acompanhado em diferentes unidades prisionais, como no Presídio Estadual de Jaguarão -Foto: Ascom SSPS
Sistema prisional Há 49 minutos

Apenados de 53 unidades prisionais participam da Feira do Livro do Sistema Prisional

A 5ª Feira do Livro do Sistema Prisional: Diálogos para a liberdade ocorreu nesta sexta-feira (14/11), em paralelo à programação da 71ª Feira do Li...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 2 horas

SCGÁS participa do II Seminário Internacional do SENAI sobre Descarbonização e Eficiência Energética

Foto: Reprodução/Institutos SENAI SCDiscussão se conecta diretamente às expectativas para a COP30 e demonstra o alinhamento da companhia com o assu...

 Pavimentação do trecho entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua Roberto Holszchuh foi celebrada pelos moradores do município -Foto: Tanara Oliveira/Ascom Sedur
Desenvolvimento Há 3 horas

Governo Leite entrega obra na Avenida Euclides Kleimann, em Agudo, com investimento do Programa Pavimenta

O governo do Estado entregou na quinta-feira (13/11), em Agudo, a pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Kleimann, realizada com recursos do Pr...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 3 horas

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões nesta sexta-feira

Como sábado é feriado da Proclamação da República, não haverá sorteio
Geral Há 4 horas

Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC

Fenômeno está associado a ciclone localizado na Argentina e Uruguai

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
1.21 km/h Vento
64% Umidade
100% (4.31mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 16°
Segunda
23° 15°
Terça
26° 11°
Quarta
29° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Parlamentares defendem integração entre gênero e clima em debate na COP30
Economia Há 1 minuto

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia
Câmara Há 17 minutos

Parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar crise climática durante a COP30
Justiça Há 17 minutos

Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
Tecnologia Há 31 minutos

Uso de dados cresce entre lojas virtuais brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,932,99 -3,76%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6878 (13/11/25)
18
20
23
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3538 (13/11/25)
02
03
05
08
09
10
13
14
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias