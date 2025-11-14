Governo do Estado realiza pagamento do novo valor do vale-refeição no dia 19 de novembro

O Governo do Estado confirmou a data para o pagamento do vale-refeição com o novo valor: 19 de novembro. O benefício, que passa para R$ 426,92, inclui a reposição da inflação de 6,73% referente ao período entre maio de 2024 e setembro de 2025. O reajuste é retroativo a outubro, e a diferença será paga junto à folha mensal de novembro.

A instituição do auxílio-refeição para todos os servidores estaduais e o reajuste dos valores foram conquistas das categorias a partir da aprovação na Assembleia Legislativa, em novembro de 2023, do projeto de lei 467/2023 do Poder Executivo.

Anteriormente, o valor do auxílio era de R$ 268,84, com uma coparticipação de 6% e existia diferença entre os valores pagos a servidores civis e militares. Hoje, 113.914 servidores ativos da Administração Direta e Indireta são contemplados pelo benefício.

O governado Eduardo Leite também prevê uma nova correção inflacionária para o auxílio, que passará a R$ 445,19 a partir de outubro de 2026, uma elevação de aproximadamente 200% em comparação, por exemplo, com um professor que chegava a receber R$ 149,82. A estimativa é que o impacto financeiro da medida seja de R$ 55,9 milhões até o final do próximo ano.

Mais valorização e equilíbrio

O reajuste integra um conjunto de medidas que modernizaram a política de remuneração do Estado, viabilizadas pelo projeto de lei 467/2023. Desde então, os valores foram reajustados sucessivamente:

Outubro/2023: R$ 366,60

R$ 366,60 Maio/2024: R$ 400

R$ 400 Novembro/2025:R$ 426,92

Essas ações só foram possíveis graças ao ajuste fiscal iniciado na primeira gestão do governador Eduardo Leite, que permitiu regularizar salários, antecipar o 13º, quitar precatórios e retomar promoções.

Texto: Ascom Sefaz

Edição: Secom