Governo do Estado entrega prêmios aos vencedores de concurso artístico sobre ética e integridade

O governo Eduardo Leite entrega, na terça-feira (18/11), a premiação aos vencedores do Projeto Escola Íntegra (PEI), que tem por objetivo difundir a cultura da integridade nas escolas públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul. O prêmio, que está em sua terceira edição, reconhece trabalhos destacados no Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade.

A entrega do reconhecimento a estudantes e professores ocorrerá no auditório do Ministério Público, localizado na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. A premiação integra a programação do Seminário em Celebração ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

Criado em 2023 pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), o PEI busca consolidar o entendimento da ética como guia principal nas relações cidadãs.

Mais de mil inscritos

A cada edição, uma premiação em dinheiro é distribuída para estudantes, professores e escolas. Os trabalhos incluem redação, poesia, desenho, música, curta-metragem e vídeo. Em 2025, o projeto passou a abranger escolas de todas as cidades gaúchas, somando 1.074 trabalhos inscritos.

A premiação total atinge R$ 40 mil, os quais serão compartilhados entre nove alunos premiados, além de duas escolas e duas professoras “madrinhas” dos participantes. Os vencedores receberão troféus.





Combate à corrupção

O Seminário alusivo ao Dia Internacional Contra a Corrupção é promovido pela Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul, entidade que reúne órgãos de controle de várias esferas da administração pública com atuação no Estado. Neste ano, o evento foi antecipado, não ocorrendo em 9 de dezembro, quando a data é efetivamente comemorada.



O encontro ocorrerá entre 8h30 e 12h. A programação terá palestras de representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) e do MP. Durante o evento, a Cage também assinará o termo de adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da CGU que estimula empresas e entidades privadas a assumir o compromisso público com o tema.

A cerimônia de entrega dos prêmios do Escola Íntegra se dará entre 9h30 e 10h30. O evento é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas neste endereço.