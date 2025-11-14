Gabriel Souza inaugura acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul pela ERS-461 no sábado (15)

O vice-governador Gabriel Souza inaugura, neste sábado (15/11), a pavimentação do acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul, na Região Nordeste do Estado. A cerimônia será realizada na rodovia ERS-461, às 10h30. Serão 14,7 km que ligarão o município à BR-470, em Lagoa Vermelha.

Após a inauguração, o vice-governador prestigia a 18ª Feira de Ovinos, também em Capão Bonito do Sul, no Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonello.

O evento contará ainda com a presença dos secretários estaduais de Logística e Transporte, Juvir Costella; Turismo, Ronaldo Santini; e Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella; além do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e de autoridades da região.

Aviso de pauta

O quê:inauguração do acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul

Quando:sábado (15/11), às 10h30

Onde:ERS-461

O quê:18ª Feira de Ovinos

Quando:sábado (15/11), às 12h

Onde:Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonello, em Capão Bonito do Sul