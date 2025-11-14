Edital de Convocação para Eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal do SIMTEPO – Gestão 2025–2029

SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE TENENTE PORTELA – RS (SIMTEPO)

CNPJ nº 91.999.151/0001-50 — Avenida Ceres, nº 324, Centro, Tenente Portela/RS

A COMISSÃO ELEITORAL do SIMTEPO, constituída em Assembleia-Geral na data

de 12 de agosto de 2025, através de seu representante legal, com base nos Art. 32 a

40 do Estatuto Social e no Regimento Eleitoral, TORNA PÚBLICO aos associados

da categoria dos Servidores Públicos Municipais, da base territorial circunscrita no

Município de Tenente Portela/RS, que estão abertas as eleições sindicais para

Diretoria Executiva composta por (10) dez titulares e (4) quatro suplentes,

distribuídos nos respectivos cargos, Presidente; Vice-Presidente; Secretário Geral;

1º Secretário; Tesoureiro; 1º Tesoureiro; Diretor de Comunicação; Diretor de

Educação; Diretor de Inativos; Diretor de Saúde, bem como o Conselho Fiscal é

composto por (3) três Conselheiros titulares e (3) três Conselheiros suplentes,

todos eleitos para o mandato de quatro (04) anos, 2025–2029.



O processo eleitoral do Sindicato dos Municipários de Tenente Portela – RS

(SIMTEPO) será conduzido em estrita observância ao Estatuto Social e ao

Regimento Eleitoral da entidade, assegurando legalidade, publicidade, isonomia e

transparência em todas as etapas.

A Assembleia Geral de Eleição será realizada em 26/11/2025 (quarta-feira),

às17h30, na sede do Sindicato (Avenida Ceres, nº 324, Centro, Tenente Portela/RS).

Haverá 1ª convocação às 17h30 (quórum estatutário) e 2ª convocação às 18h,

com qualquer número de associados presentes, nos termos do Estatuto.



2) Inscrição de chapas

As inscrições ocorrerão de até o dia 19/11/2025, das 9h às 17h, na sede do Sindicato,

mediante protocolo junto à Comissão Eleitoral, com entrega dos seguintes

documentos (Regimento, Art. 10 a 14):

• Ficha de inscrição da chapa, assinada pelo representante;

• Lista nominal dos candidatos com indicação de cargos dentro da chapa e

assinaturas;

• Ficha de qualificação dos candidatos com os seguintes dados: nome completo,

situação civil, endereço, telefone, número da matrícula junto a prefeitura,

número do RG ou número do CPF, com cópia do documento.

• Cópias de documentos pessoais;

• Declaração de quitação financeira;

• Declaração de não exercer cargo de chefia, confiança ou FG;

• Declaração de comparecimento a ≥ 50% das Assembleias do último ano;

• Declaração de paridade (50% magistério / 50% demais servidores);

• Declaração de inexistência de impedimentos de parentesco conforme Art. 35

do Estatuto

• Declaração de inexistência de impedimentos estatutários.

As chapas serão numeradas por ordem de registro (01, 02, ...). A relação de chapas

inscritas será publicada no mural e redes sociais oficiais do sindicato até 02 dois dias

após o encerramento das inscrições.



3) Eleitores aptos

Poderá votar o associado em dia com suas obrigações e em pleno gozo dos

direitos estatutários (Regimento, art. 8º e 9º), ressalvada a vedação estatutaria

acerca dos Associados Especiais.

A lista de eleitores aptos será concluída e rubricada pela Comissão Eleitoral até

16/11/2025, ficando disponível para consulta na sede.



4) Impugnações

Qualquer eleitor poderá impugnar candidato/chapa em até 02 (dois) dias úteis após

a publicação das chapas homologadas (Regimento, arts. 15–19).



5) Forma de votação e apuração

A eleição se dará por voto pessoal, presencial, direto e secreto, mediante cédula

única rubricada e urna fixa na sede do Sindicato (Regimento, Cap. IV) no caso de

múltiplas chapas, toda via, na hipótese de inscrição de uma única chapa, será

facultado a realização da votação, por aclamação, em conformidade a previsão

Estatutaria.



A apuração será pública, imediatamente após o encerramento da votação, com

lavratura da Ata de Apuração e Proclamação do Resultado e publicação no mural

e redes oficiais.



6) Posse

A posse dos eleitos ocorrerá A posse dos eleitos ocorrerá logo após o resultado

oficial da eleição, na sede do Sindicato, com assinatura da Ata de Posse e dos

Termos Individuais de Compromisso (Regimento, art. 48 e 49).



7) Publicidade e disposições finais

Este edital é publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à

data da eleição no mural da sede e nas redes oficiais do Sindicato.

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, com parecer da

Assessoria Jurídica, à luz do Estatuto e do Regimento.

Tenente Portela/RS, 12/11/2025.



COMISSÃO ELEITORAL – SIMTEPO