Em São Paulo, Gabriel Souza participa de lançamento da próxima edição do South Summit Brazil

A edição de 2026 do South Summit Brazil (SSB), maior evento de inovação e tecnologia da América Latina, foi lançada nesta quinta-feira (13/11), em São Paulo, com a participação do vice-governador, Gabriel Souza. A quinta edição do SSB, evento correalizado pelo governo do Estado, ocorrerá de 25 a 27 de março do ano que vem, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Gabriel destacou a ampliação de investimentos do Executivo em inovação e tecnologia e valorizou os parques tecnológicos, que fomentam o desenvolvimento da área e a geração de empregos no setor. “Em 2026, vamos fazer um South Summit ainda mais especial. Neste ano, abordamos a reconstrução do Rio Grande do Sul, e na próxima edição vamos poder mostrar a consolidação de tudo isso. O Estado está pronto para receber o evento, está crescendo e gerando emprego. Por isso, estamos muito felizes em sediar mais uma edição”, disse Gabriel.

Human by Design

O tema desta edição será Human by Design (“projetado para o ser humano”, em tradução livre). A expressão, no contexto de tecnologia e negócios, é usada para descrever a criação de tecnologias e produtos pensando nas necessidades humanas ou focados em aprimorar o potencial humano.

"Em 2026, vamos fazer um South Summit ainda mais especial", garantiu o vice-governador - Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Durante o evento, foi apresentado um estudo dos impactos relacionados à geração de empregos, negócios e ações sociais promovidas pelo SSB que, segundo o presidente do evento no Brasil, José Renato Hopf, tem a missão de conectar os ecossistemas gaúcho, brasileiro e global. “Cada vez mais o SSB se torna esse grande evento de conexão entre fundos, startups, empresas, governos e instituições. Estamos trabalhando para que, cada vez mais, ocorra essa associação entre diferentes dimensões”, afirmou.

O vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, falou sobre a importância de lançar o evento também em São Paulo. “O South Summit Brazil nasceu com a missão de impulsionar uma nova economia no Rio Grande do Sul, aproximando investidores, empreendedores e empresas para gerar negócios reais. Estar em centros como São Paulo é fundamental, porque grande parte das decisões do mercado acontece aqui”, avaliou. “A edição de 2026 marca a consolidação do evento e coincide com o primeiro ano da InvestRS, que passa a usar o SSB como instrumento estratégico para atrair investimentos e dar visibilidade ao potencial econômico do Estado.”

Entre as novidades de 2026, está a ampliação de espaços e a melhoria da infraestrutura. Haverá novas áreas de relacionamento voltadas para eventos com parceiros e a duplicação das áreas destinadas a reuniões. Já o palco do governo do Estado, o RS Innovation Stage, terá a capacidade aumentada em 20%.