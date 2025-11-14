Sexta, 14 de Novembro de 2025
Em São Paulo, Gabriel Souza participa de lançamento da próxima edição do South Summit Brazil

A edição de 2026 do South Summit Brazil (SSB), maior evento de inovação e tecnologia da América Latina, foi lançada nesta quinta-feira (13/11), em ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/11/2025 às 00h01
Em São Paulo, Gabriel Souza participa de lançamento da próxima edição do South Summit Brazil
Gabriel ressaltou importância do evento para fomento da área da inovação no RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A edição de 2026 do South Summit Brazil (SSB), maior evento de inovação e tecnologia da América Latina, foi lançada nesta quinta-feira (13/11), em São Paulo, com a participação do vice-governador, Gabriel Souza. A quinta edição do SSB, evento correalizado pelo governo do Estado, ocorrerá de 25 a 27 de março do ano que vem, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Gabriel destacou a ampliação de investimentos do Executivo em inovação e tecnologia e valorizou os parques tecnológicos, que fomentam o desenvolvimento da área e a geração de empregos no setor. “Em 2026, vamos fazer um South Summit ainda mais especial. Neste ano, abordamos a reconstrução do Rio Grande do Sul, e na próxima edição vamos poder mostrar a consolidação de tudo isso. O Estado está pronto para receber o evento, está crescendo e gerando emprego. Por isso, estamos muito felizes em sediar mais uma edição”, disse Gabriel.

Human by Design

O tema desta edição será Human by Design (“projetado para o ser humano”, em tradução livre). A expressão, no contexto de tecnologia e negócios, é usada para descrever a criação de tecnologias e produtos pensando nas necessidades humanas ou focados em aprimorar o potencial humano.

Vice governador m São Paulo, Gabriel Souza participa de lançamento da próxima edição do South Summit Brazil 20
"Em 2026, vamos fazer um South Summit ainda mais especial", garantiu o vice-governador -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Durante o evento, foi apresentado um estudo dos impactos relacionados à geração de empregos, negócios e ações sociais promovidas pelo SSB que, segundo o presidente do evento no Brasil, José Renato Hopf, tem a missão de conectar os ecossistemas gaúcho, brasileiro e global. “Cada vez mais o SSB se torna esse grande evento de conexão entre fundos, startups, empresas, governos e instituições. Estamos trabalhando para que, cada vez mais, ocorra essa associação entre diferentes dimensões”, afirmou.

O vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, falou sobre a importância de lançar o evento também em São Paulo. “O South Summit Brazil nasceu com a missão de impulsionar uma nova economia no Rio Grande do Sul, aproximando investidores, empreendedores e empresas para gerar negócios reais. Estar em centros como São Paulo é fundamental, porque grande parte das decisões do mercado acontece aqui”, avaliou. “A edição de 2026 marca a consolidação do evento e coincide com o primeiro ano da InvestRS, que passa a usar o SSB como instrumento estratégico para atrair investimentos e dar visibilidade ao potencial econômico do Estado.”

Entre as novidades de 2026, está a ampliação de espaços e a melhoria da infraestrutura. Haverá novas áreas de relacionamento voltadas para eventos com parceiros e a duplicação das áreas destinadas a reuniões. Já o palco do governo do Estado, o RS Innovation Stage, terá a capacidade aumentada em 20%.

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG e Luciana Salimen/Ascom Sict
Edição: Secom

