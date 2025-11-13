Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina

Stefanutto foi preso hoje em nova fase da Operação Sem Desconto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 19h53
PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina
© Lula Marques/ Agência Braasil.

A Polícia Federal (PF) apontou que o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto recebia R$ 250 mil mensais em propina no esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas.

A conclusão está no relatório de investigação que baseou nesta quinta-feira (13) a deflagração da nova fase da Operação Sem Desconto , da Polícia Federal (PF).

Stefanutto foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das investigações.

Segundo a PF, o ex-presidente tinha influência na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) e recebia propina utilizando empresas de fachada, como uma pizzaria, uma imobiliária e um escritório de advocacia.

De acordo com os investigadores, ele foi citado na investigação com o codinome “Italiano”. A apuração apontou que grande parte dos pagamentos foram realizados entre junho de 2023 e setembro de 2024.

“Ficou claro que, em troca de sua influência, Stefanutto recebia propinas recorrentes, utilizando diversas empresas de fachada para ocultar os valores. O valor mensal de sua propina aumentou significativamente para R$ 250 mil após assumir a presidência do INSS. Seus pagamentos provinham diretamente do escoamento da fraude em massa da Conafer”, diz a PF.

Para os investigadores, Stefanutto exerceu “papel de facilitador” do esquema e citou que, antes de se tornar presidente do INSS, ele foi procurador do órgão.

“Stefanutto agiu de forma decisiva em duas frentes: primeiro, facilitando juridicamente a celebração do ACT da Conafer em 2017; e, em segundo, blindando o esquema em sua função como presidente do INSS, o que resultou no aumento da propina mensal para R$ 250 mil”, concluiu a PF.

Segundo os investigadores, o pagamento de propina foi necessário para manter as fraudes de descontos não autorizados.

“O pagamento de valores indevidos aos altos gestores do INSS era necessário porque, sem o apoio deles, seria impossível continuar com uma fraude de tamanha magnitude, que envolvia mais de 600 mil vítimas e gerava milhares de reclamações judiciais e administrativas”, completou o relatório.

Outro lado

Em nota, a defesa de Alessandro Stefanutto informou que não teve acesso ao teor da decisão que resultou na prisão.

“Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação”, diz a nota.

A Conafer disse que está disposta a cooperar com as autoridades para elucidação dos fatos e defendeu a presunção de inocência de integrantes da confederação, que também foram alvo da nova fase da operação.

“Nós reafirmamos, com veemência, o princípio basilar do Estado de Direito: a presunção de inocência. Todos os citados nela têm o direito processual e moral de ter sua defesa assegurada e sua honra preservada enquanto não houver decisão judicial condenatória definitiva. A Conafer confia nas instituições e, ao mesmo tempo, exige que sejam respeitados os direitos fundamentais dos investigados”, declarou a entidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Premiação confirma a consolidação de uma política institucional voltada à sustentabilidade e à gestão responsável de recursos -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 2 horas

Porto do Rio Grande é destaque em premiação e reforça compromisso com a sustentabilidade e boas práticas de governança

A Portos RS foi reconhecida no cenário nacional por sua atuação em sustentabilidade e boas práticas de governança. O Porto do Rio Grande conquistou...

 -
Fazenda Há 3 horas

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), efetuou nesta semana um repasse de R$ 4,9 milhões para entidades sociais que atuam ...

 -
Receita Estadual Há 3 horas

Receita Estadual inicia suspensão de empresas que não realizaram o recadastramento obrigatório

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), iniciou na quinta-feira (13/11) o processo de suspens...

 Aprovação ocorreu em reunião nesta quinta-feira (13), na sede do Legislativo estadual -Foto: Marcelo Oliveira/Divulgação ALRS
Planejamento Há 3 horas

Projeto de Lei Orçamentária 2026 encaminhado pelo governador Eduardo Leite é aprovado em comissão da Assembleia Legislativa

O relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 foi aprovado, nesta quinta-feira (13/11), pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fis...

 -
Segurança Pública Há 5 horas

Indicadores de outubro apontam queda na criminalidade e reforçam a tendência de 2025 como o ano mais seguro no RS

Os indicadores criminais seguem em queda no Rio Grande do Sul, reforçando a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para apopulação...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
22° Sensação
1.09 km/h Vento
91% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda
Justiça Há 28 minutos

PF aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios
Economia Há 60 minutos

CMN amplia acesso a crédito a empresas afetadas por tarifaço dos EUA
Senado Federal Há 1 hora

Presidente da CPMI do INSS saúda decisão de Mendonça; suspeitos foram presos
Geral Há 1 hora

PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,04%
Euro
R$ 6,16 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 559,742,55 +1,44%
Ibovespa
157,162,44 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias