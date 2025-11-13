Quinta, 13 de Novembro de 2025
Porto do Rio Grande é destaque em premiação e reforça compromisso com a sustentabilidade e boas práticas de governança

A Portos RS foi reconhecida no cenário nacional por sua atuação em sustentabilidade e boas práticas de governança. O Porto do Rio Grande conquistou...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/11/2025 às 19h36
Premiação confirma a consolidação de uma política institucional voltada à sustentabilidade e à gestão responsável de recursos -Foto: Ascom Portos RS

A Portos RS foi reconhecida no cenário nacional por sua atuação em sustentabilidade e boas práticas de governança. O Porto do Rio Grande conquistou o quarto lugar no Prêmio Melhor Desempenho ESG – categoria portos públicos com movimentação superior a 20 milhões de toneladas – durante a edição de 2024 do 12º Congresso Internacional de Desenvolvimento Portuário (Cidesport), realizado entre os dias 12 e 14 de novembro, em Florianópolis (SC).

O congresso reuniu gestores portuários, especialistas do setor logístico, acadêmicos e representantes de terminais públicos e privados para debater os rumos da inovação e da agenda ESG no setor portuário. O prêmio reconhece portos que têm apresentado desempenho consistente em ações ambientais, sociais e de governança, com base em critérios técnicos de avaliação.

Representando a Portos RS no evento, a assessora técnica da Diretoria de Meio Ambiente, Katryana Camila Madeira, foi a responsável por receber a premiação em nome da autoridade portuária gaúcha. Para ela, o resultado evidencia a consolidação de uma política institucional voltada à sustentabilidade operacional, à gestão responsável dos recursos e ao monitoramento ambiental contínuo.

“A conquista deste reconhecimento nacional reforça a importância da incorporação de critérios ESG na administração portuária pública. O desempenho do Porto do Rio Grande demonstra como práticas sustentáveis podem coexistir com o crescimento da atividade econômica, sendo referência para o setor em todo o país”, afirmou Katryana.

Esforço institucional e processo coletivo

“A Portos RS tem desenvolvido ações que integram gestões ambiental, social e de governança como parte da rotina operacional. O reconhecimento no Cidesport demonstra que esse esforço institucional tem produzido resultados e reforça o compromisso da autoridade portuária com práticas alinhadas às exigências atuais do setor. A posição obtida no prêmio representa também o trabalho conjunto de todas as equipes e o avanço contínuo das políticas de sustentabilidade”, declarou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Para o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, a posição alcançada no prêmio reflete um processo coletivo. “O reconhecimento nacional da Portos é fruto de amadurecimento de todas as equipes e diretorias da Portos, que vêm buscando a sustentabilidade como uma meta conjunta das suas ações. Estar entre os melhores portos públicos do Brasil demonstra que essa caminhada vem surtindo efeitos concretos no dia a dia da Portos RS e que também procura envolver todos os outros parceiros dentro do ecossistema portuário”, comentou.

A classificação do Porto do Rio Grande entre os quatro melhores do Brasil é reflexo da adoção de sistemas de controle, da ampliação da transparência nas operações e do investimento em tecnologias de gestão ambiental.

O Prêmio Melhor Desempenho ESG é parte da programação oficial do Cidesport e se baseia em indicadores como performance, relatórios de sustentabilidade, governança e ações sociais promovidas pelas autoridades portuárias. A iniciativa visa fomentar a adoção de práticas alinhadas às exigências internacionais de competitividade e responsabilidade socioambiental.

A participação no congresso e o reconhecimento obtido integram as ações estratégicas da Portos RS para consolidar sua atuação como uma autoridade portuária alinhada à transição ecológica e aos novos marcos regulatórios do setor.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

© Lula Marques/ Agência Braasil.
