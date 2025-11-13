Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual

Foram achadas irregularidades em licitações durante enchentes de 2024

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 16h54
Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), o ex-prefeito de Lajeado (RS), Marcelo Caumo, pediu nesta quinta-feira (13) afastamento do cargo de secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.

A Operação Lamaçal, deflagrada na última terça-feira (11), apura crimes contra a administração pública e lavagem de capitais oriundos de desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração de Lajeado durante as enchentes ocorridas em maio de 2024.

Caumo, que ocupa o cargo de secretário estadual desde abril deste ano, disse nas redes sociais que pediu o desligamento para se dedicar a fazer os esclarecimentos sobre as denúncias.

“Mesmo sem ter ciência ainda dos dados do processo, a gente vai fazer as defesas, mas fica com aquele sentimento de injustiça muito latente no coração”, disse o ex-prefeito, que esteve à frente da administração de Lajeado entre 2017 e 2023.

Operação

Segundo a PF, foram verificadas irregularidades em procedimento licitatório realizado pela prefeitura de Lajeado para contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados de psicólogo, assistente social, educador social, auxiliar administrativo e motorista. A dispensa da licitação foi realizada com a justificativa do estado de calamidade pública declarado pelo município em 2024.

“Há indícios de que a contratação direta da empresa investigada tenha ocorrido sem observância da proposta mais vantajosa e os valores contratados estariam acima do valor de mercado”, diz a PF. O valor total dos contratos é de cerca de R$ 120 milhões.

Lajeado foi uma das cidades mais atingidas durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

Ainda na terça-feira, o governo do Rio Grande do Sul informou em nota que a investigação não tem qualquer relação com a atuação de Marcelo Caumo enquanto secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Lula pede empenho a ministros na tramitação de projetos de segurança

Presidente reuniu ministros que foram governadores para debater tema

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Substitutivo de Derrite limita atuação do MP, dizem especialistas

Relator deve ajustar texto para evitar dúvida sobre papel do órgão

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 6 horas

Operação atinge núcleo de fraudes no INSS, diz presidente de CPMI

Carlos Viana diz que PF chegou a pessoas-chave no esquema

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 6 horas

Nova fase da Sem Desconto atinge núcleo principal dos desvios no INSS

Presidente da CPMI fala que há outros parlamentares envolvidos

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 18 horas

Motta adia votação de PL Antifacção para terça-feira (18)

Governo divulgou nota em que critica novo relatório sobre projeto

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova aumento do prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras
Justiça Há 18 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores
Fazenda Há 18 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
Esportes Há 33 minutos

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova proposta que susta mudança nas regras para importação de cacau africano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,08%
Euro
R$ 6,16 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,584,56 -3,39%
Ibovespa
157,023,27 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias