Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Indicadores de outubro apontam queda na criminalidade e reforçam a tendência de 2025 como o ano mais seguro no RS

Os indicadores criminais seguem em queda no Rio Grande do Sul, reforçando a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para apopulação...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/11/2025 às 16h22
Indicadores de outubro apontam queda na criminalidade e reforçam a tendência de 2025 como o ano mais seguro no RS
-

Os indicadores criminais seguem em queda no Rio Grande do Sul, reforçando a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para apopulação. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o mês de outubro registrou queda de 31% dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), passando de 159 para 110 ocorrências, quando comparado com o mesmo período de 2024. A segurança é uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite.

Já os homicídios dolosos diminuíram de 128 para 80 casos, o que representa uma queda de 38% em relação a outubro de 2024. Já os latrocínios passaram de três para um caso (-67%), enquanto os feminicídios somaram 10 casos, mesmo número do ano anterior.

Nova marca histórica

Nos crimes patrimoniais, o Estado registrou o menor número de ocorrências em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica. Em outubro, foram registrados 276 casos contra os 404 do mesmo período do ano anterior - uma retração de 32%.

Além disso, os roubos de veículos baixaram 32% (de 204 para 139), enquanto os roubos a pedestres recuaram de 1.156 para 948 (-16%).

Na zona rural, os abigeatos subiram 9% (de 233 para 254). As ocorrências bancárias passaram de uma para três e delitos em transporte coletivos aumentaram de 22 para 23. Contudo, no acumulado do ano, os três tipos de crime apresentam redução. De janeiro a outubro, os abigeatos diminuíram 3% (de 2.750 para 2.664). Já as ocorrências bancárias e em transportes coletivos diminuíram 30% (de 23 para 16) e 20% (de 261 para 208), respectivamente.

Em relação ao acumulado dos demais indicadores, todos seguem em queda: roubo a pedestre (-13%), roubo de veículos (-19%) e ocorrências em estabelecimentos comerciais (-15%).

“Os números de outubro refletem os nossos esforços para combater a criminalidade. Nosso objetivo é seguir trabalhando e buscando novas estratégias para continuar reduzindo estes índices e proporcionando um Estado cada vez mais seguro para a população”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Texto: Luciana Balbueno e Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 23 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), efetuou nesta semana um repasse de R$ 4,9 milhões para entidades sociais que atuam ...

 -
Receita Estadual Há 53 minutos

Receita Estadual inicia suspensão de empresas que não realizaram o recadastramento obrigatório

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), iniciou na quinta-feira (13/11) o processo de suspens...

 Aprovação ocorreu em reunião nesta quinta-feira (13), na sede do Legislativo estadual -Foto: Marcelo Oliveira/Divulgação ALRS
Planejamento Há 53 minutos

Projeto de Lei Orçamentária 2026 encaminhado pelo governador Eduardo Leite é aprovado em comissão da Assembleia Legislativa

O relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 foi aprovado, nesta quinta-feira (13/11), pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fis...

 Operação garante tráfego seguro de embarcações maiores -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 3 horas

Portos RS avança na dragagem de manutenção de canais estratégicos com frentes ativas no Guaíba e no litoral sul

Cinco dragas estão em operação nos canais da hidrovia do Rio Grande do Sul, a maior obra de dragagem coordenada pela Portos RS, vinculada à Secreta...

 Foto: Divulgação Corsan
Corsan Há 3 horas

Parada de energia pode causar falta de água em Barra do Guarita e Miraguaí

O fornecimento de água deve ser normalizado gradualmente após o restabelecimento da energia

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova aumento do prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras
Justiça Há 18 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores
Fazenda Há 18 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
Esportes Há 33 minutos

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova proposta que susta mudança nas regras para importação de cacau africano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,08%
Euro
R$ 6,16 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,584,56 -3,39%
Ibovespa
157,023,27 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias