Indicadores de outubro apontam queda na criminalidade e reforçam a tendência de 2025 como o ano mais seguro no RS

Os indicadores criminais seguem em queda no Rio Grande do Sul, reforçando a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para apopulação. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o mês de outubro registrou queda de 31% dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), passando de 159 para 110 ocorrências, quando comparado com o mesmo período de 2024. A segurança é uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite.

Já os homicídios dolosos diminuíram de 128 para 80 casos, o que representa uma queda de 38% em relação a outubro de 2024. Já os latrocínios passaram de três para um caso (-67%), enquanto os feminicídios somaram 10 casos, mesmo número do ano anterior.

Nova marca histórica

Nos crimes patrimoniais, o Estado registrou o menor número de ocorrências em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica. Em outubro, foram registrados 276 casos contra os 404 do mesmo período do ano anterior - uma retração de 32%.

Além disso, os roubos de veículos baixaram 32% (de 204 para 139), enquanto os roubos a pedestres recuaram de 1.156 para 948 (-16%).

Na zona rural, os abigeatos subiram 9% (de 233 para 254). As ocorrências bancárias passaram de uma para três e delitos em transporte coletivos aumentaram de 22 para 23. Contudo, no acumulado do ano, os três tipos de crime apresentam redução. De janeiro a outubro, os abigeatos diminuíram 3% (de 2.750 para 2.664). Já as ocorrências bancárias e em transportes coletivos diminuíram 30% (de 23 para 16) e 20% (de 261 para 208), respectivamente.

Em relação ao acumulado dos demais indicadores, todos seguem em queda: roubo a pedestre (-13%), roubo de veículos (-19%) e ocorrências em estabelecimentos comerciais (-15%).

“Os números de outubro refletem os nossos esforços para combater a criminalidade. Nosso objetivo é seguir trabalhando e buscando novas estratégias para continuar reduzindo estes índices e proporcionando um Estado cada vez mais seguro para a população”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.