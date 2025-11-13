Quinta, 13 de Novembro de 2025
Parada de energia pode causar falta de água em Barra do Guarita e Miraguaí

O fornecimento de água deve ser normalizado gradualmente após o restabelecimento da energia

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Assessoria Corsan
13/11/2025 às 15h27
Foto: Divulgação Corsan

A Corsan alerta para a possibilidade de falta de água nos municípios de Barra do Guarita e Miraguaí devido a paradas programadas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Em Barra do Guarita, o desligamento ocorrerá nesta sexta-feira (14), das 12h às 18h30, período em que a Estação de Tratamento de Água (ETA) ficará sem operar. Já em Miraguaí, o abastecimento será interrompido no sábado (15), das 8h40 às 14h50.

O fornecimento de água deve ser normalizado gradualmente após o restabelecimento da energia. A Corsan recomenda o uso consciente da água durante o período e orienta que a população utilize os canais oficiais de atendimento para informações ou registros de ocorrência.

Os contatos disponíveis são: app Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 e o telefone gratuito 0800.646.6444. A Companhia reforça que está permanentemente disponível nesses canais para agilizar atendimentos e providências.

