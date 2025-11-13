Quinta, 13 de Novembro de 2025
Incêndio destrói seis hectares em Tenente Portela e mobiliza bombeiros

Fogo em restevas de trigo se espalhou com o vento forte, mas foi controlado com ajuda do produtor rural

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Bombeiros Voluntários
13/11/2025 às 10h55
Incêndio destrói seis hectares em Tenente Portela e mobiliza bombeiros
(Foto: Freepik/ imagem Meramente ilustrativa)

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados por volta das 16h de terça-feira (11 de novembro) para combater um incêndio em uma lavoura com restevas de trigo, na localidade de Gamelinhas.

As chamas se alastraram rapidamente devido ao vento intenso e à vegetação seca, atingindo uma área estimada de seis hectares.

A ação rápida dos bombeiros, com o apoio do proprietário da lavoura, que utilizou um trator com implemento “pé de pato”, foi fundamental para conter o avanço do fogo e reduzir os prejuízos na propriedade.



