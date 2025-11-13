Incêndio destrói seis hectares em Tenente Portela e mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados por volta das 16h de terça-feira (11 de novembro) para combater um incêndio em uma lavoura com restevas de trigo, na localidade de Gamelinhas.

As chamas se alastraram rapidamente devido ao vento intenso e à vegetação seca, atingindo uma área estimada de seis hectares.

A ação rápida dos bombeiros, com o apoio do proprietário da lavoura, que utilizou um trator com implemento “pé de pato”, foi fundamental para conter o avanço do fogo e reduzir os prejuízos na propriedade.







