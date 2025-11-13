Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS

Ele foi exonerado do cargo em abril, após fraudes serem descobertas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 09h48

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (13), o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto . A prisão se deu em nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril , logo após a Operação Sem Desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas.

A operação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

Policiais federais e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão em 15 unidades da federação.

Os cumprimentos atingem os estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.

“Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, divulgou a Polícia Federal.

* Colaborou Camila Boehm

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Freepik/ imagem Meramente ilustrativa)
Fogo Lavoura Há 2 horas

Incêndio destrói seis hectares em Tenente Portela e mobiliza bombeiros

Fogo em restevas de trigo se espalhou com o vento forte, mas foi controlado com ajuda do produtor rural
Geral Há 4 horas

Contraventor e ex-PM vão a julgamento pela morte de Alcebíades Garcia

Crime aconteceu no Carnaval de 2020 e tem relação com o jogo do bicho

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 (Foto: Rede Peperi)
Luto Itapiranga Há 5 horas

Morre Nelson Arenhardt, ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga

Servidor público dedicou mais de três décadas à prefeitura e à maior festa germânica da região

 (Foto: ASCOM Tenente Portela)
Cidadania Fiscal Há 12 horas

Tenente Portela realiza  5° Seminário Regional de Educação Fiscal e nota Fiscal Gaúcha

Evento regional destacou a importância da educação fiscal e do combate à sonegação

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
27° Sensação
1.76 km/h Vento
64% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Educação Há 16 minutos

Fies 2025: MEC convoca lista de espera de vagas remanescentes
Justiça Há 16 minutos

Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Tecnologia Há 31 minutos

Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes
Câmara Há 45 minutos

Comissão debate diversidade religiosa e direitos humanos na próxima terça
Senado Federal Há 46 minutos

Presidente de junta comercial será nomeado por governador, determina lei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,09%
Euro
R$ 6,14 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,207,61 +0,56%
Ibovespa
157,789,19 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias