Morre Nelson Arenhardt, ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga

Servidor público dedicou mais de três décadas à prefeitura e à maior festa germânica da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rede Peperi
13/11/2025 às 07h28
Morre Nelson Arenhardt, ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga
(Foto: Rede Peperi)

O ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga, Nelson Arenhardt, faleceu às 19h desta quarta-feira, 12, no Hospital da Unimed, em Balneário Camboriú, após enfrentar uma batalha contra o câncer.

Aos 60 anos, Arenhardt era servidor público da Prefeitura de Itapiranga, onde atuou por 35 anos. Em diferentes administrações, exerceu o cargo de Diretor de Urbanismo, sendo reconhecido por gestores e colegas como um profissional dedicado, líder exemplar e conciliador.

Ligado à Oktoberfest de Itapiranga por 31 anos, ele integrou a Comissão Central Organizadora por 23 edições e foi coordenador em sete delas, deixando importante contribuição para o evento.

O corpo será trasladado para Itapiranga, onde ocorrerão o velório e o sepultamento no Ginásio do Bairro Santa Tereza Alto.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
