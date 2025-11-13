Morre Nelson Arenhardt, ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga

O ex-coordenador da Oktoberfest de Itapiranga, Nelson Arenhardt, faleceu às 19h desta quarta-feira, 12, no Hospital da Unimed, em Balneário Camboriú, após enfrentar uma batalha contra o câncer.

Aos 60 anos, Arenhardt era servidor público da Prefeitura de Itapiranga, onde atuou por 35 anos. Em diferentes administrações, exerceu o cargo de Diretor de Urbanismo, sendo reconhecido por gestores e colegas como um profissional dedicado, líder exemplar e conciliador.

Ligado à Oktoberfest de Itapiranga por 31 anos, ele integrou a Comissão Central Organizadora por 23 edições e foi coordenador em sete delas, deixando importante contribuição para o evento.

O corpo será trasladado para Itapiranga, onde ocorrerão o velório e o sepultamento no Ginásio do Bairro Santa Tereza Alto.