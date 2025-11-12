Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Nota Fiscal Gaúcha já conta com login exclusivo gov.br

Desde 3 de novembro, o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é feito exclusivamente com a conta gov.br, tornando mais seguro e mais fácil uti...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/11/2025 às 17h50
Programa Nota Fiscal Gaúcha já conta com login exclusivo gov.br
-

Desde 3 de novembro, o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é feito exclusivamente com a conta gov.br, tornando mais seguro e mais fácil utilizar o aplicativo e a área do cadastrado no site.

Essa mudança garante mais proteção para dados dos cadastrados e aproxima o NFG das plataformas digitais integradas do governo, oferecendo uma experiência moderna e confiável. Com o login gov.br, o usuário conta com verificação em dois fatores e um ambiente seguro para aproveitar todos os benefícios do programa.

Importância da mudança

  • Segurança reforçada:os dados pessoais do cidadão ficam ainda mais protegidos.
  • Integração digital:o NFG segue o padrão dos principais serviços públicos on-line.
  • Facilidade:um único login para acessar diversos serviços do governo.

Atualização obrigatória do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha

A partir da integração com o login gov.br, é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente para acessar os serviços do programa, como resgate de prêmios e aparticipação no Receita da Sorte (que depende do app para validar notas e concorrer aos prêmios instantâneos).

A contabilização das notas fiscais e a participação nos sorteios mensais não são afetadas pela mudança.

Como acessar:

  1. Possuir conta gov.br com selo prata ou superior.
  2. Selecionar a opção “Entrar com gov.br” no site ou aplicativo do NFG.
  3. O acesso será realizado de forma segura e integrada.

Caso ainda não tenha conta gov.br, basta clicar aqui ou baixar o aplicativo gov.br, disponível para Android e iOS.

Como obter o selo prata na conta gov.br

Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:

  • Realizar reconhecimento facial pelo app gov.br, comparando com a base da CNH.
  • Validar sua identidade via internet banking de um banco credenciado.
  • Utilizar login com usuário e senha do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), se for servidor público federal.

No aplicativo do gov.br, é necessário clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 48 minutos

Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo

Carregamento tinha como destino final o Complexo do Alemão
Geral Há 2 horas

EBC abre inscrições para vagas no Comitê Editorial e de Programação

Prazo de inscrição vai até 27 de novembro

 Em Canoas, obra substitui telhado e recupera estrutura de cobertura do ginásio do IE Doutor Carlos Chagas -Foto: Laiz Flores/Ascom SOP
Obras Há 2 horas

Em menos de 45 dias, governo Leite aplicou quase R$ 42 milhões para melhorias em escolas estaduais

O governo do Estado destinou, em período inferior a um mês e meio, quase R$ 42 milhões para realizar obras de melhorias em 39 escolas da Rede Estad...
Geral Há 3 horas

Turismo internacional no Brasil bate recorde em 2025

Até outubro, país registrou a visita de 7,8 milhões de turistas

 -
Receita Estadual Há 4 horas

Mais de 3 mil empresas poderão ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos no Rio Grande do Sul

Cerca de 3,1 mil empresas gaúchas optantes pelo Simples Nacional que apresentam débitos sem exigibilidade suspensa perante a Receita Estadual poder...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.46 km/h Vento
97% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado aprova Gustavo Sabóia para o CNMP
Senado Federal Há 13 minutos

Indicação de Daiane Lira para CNJ é confirmada no Plenário
Senado Federal Há 13 minutos

Jaceguara Dantas da Silva tem indicação aprovada para o CNJ
Política Há 13 minutos

Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Câmara Há 26 minutos

Motta aguarda novo parecer sobre projeto do combate ao crime organizado para definir votação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,41%
Euro
R$ 6,13 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 571,095,24 -0,95%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias