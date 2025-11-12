Programa Nota Fiscal Gaúcha já conta com login exclusivo gov.br

Desde 3 de novembro, o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é feito exclusivamente com a conta gov.br, tornando mais seguro e mais fácil utilizar o aplicativo e a área do cadastrado no site.
Essa mudança garante mais proteção para dados dos cadastrados e aproxima o NFG das plataformas digitais integradas do governo, oferecendo uma experiência moderna e confiável. Com o login gov.br, o usuário conta com verificação em dois fatores e um ambiente seguro para aproveitar todos os benefícios do programa.
Importância da mudança
Atualização obrigatória do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha
A partir da integração com o login gov.br, é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente para acessar os serviços do programa, como resgate de prêmios e aparticipação no Receita da Sorte (que depende do app para validar notas e concorrer aos prêmios instantâneos).
A contabilização das notas fiscais e a participação nos sorteios mensais não são afetadas pela mudança.
Como acessar:
Caso ainda não tenha conta gov.br, basta clicar aqui ou baixar o aplicativo gov.br, disponível para Android e iOS.
Como obter o selo prata na conta gov.br
Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:
No aplicativo do gov.br, é necessário clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom