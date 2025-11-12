Em menos de 45 dias, governo Leite aplicou quase R$ 42 milhões para melhorias em escolas estaduais

O governo do Estado destinou, em período inferior a um mês e meio, quase R$ 42 milhões para realizar obras de melhorias em 39 escolas da Rede Estadual localizadas em 29 municípios. Desse total, 32 instituições tiveram as intervenções iniciadas por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo implantado pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) que agiliza os processos de manutenção em prédios públicos.

Na atual gestão, iniciada em 2023, já foram concluídas 500 obras em escolas, totalizando R$ 174,6 milhões em recursos aplicados. Entre os principais investimentos no período, destacam-se o Instituto Estadual de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas, e o Instituto Estadual de Educação (IE) Assis Brasil, em Pelotas, cada um com obras que ultrapassam R$ 5 milhões. No IE Assis Brasil, além da etapa que está começando, há em execução outras duas frentes de trabalho iniciadas em outubro de 2024 e abril de 2025. As três ações somam R$ 8,2 milhões investidos.

Em Campo Bom, a Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Pinto recebe R$ 3,6 milhões em melhorias. Três outras instituições contam com investimentos superiores a R$ 2 milhões cada: Escola Técnica Encruzilhada, em Maçambara; Escola Estadual de Ensino Médio Biagio Soares Tarantino, em Rio Pardo, e Instituto Estadual de Educação Mãe de Deus, em Tupanciretã.



As demais contempladas ficam nos municípios de Arroio do Sal, Bom Jesus, Butiá, Cachoeira do Sul, Cacique Doble, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, General Câmara, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Lajeado, Minas do Leão, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Portão, Porto Alegre, Redentora, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão.

Em Santa Maria, escola Cícero Barreto recebe diversas intervenções em suas instalações -Foto: Cristine Recchia/Ascom SOP

Mais agilidade



Implantada em março de 2024, a CS permite que as licitações sejam realizadas por lotes, de acordo com a área de atuação das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). O sistema reduziu os prazos. O tempo médio entre o pedido da obra e o início da execução caiu de mais de mil dias, em 2019, para cerca de 90 dias.

Atualmente, por meio da CS, o Estado investe R$ 276 milhões em 242 escolas, entre obras em andamento, por iniciar ou em fase de contratação. Essas ações integram o programa de recuperação da infraestrutura escolar iniciado em 2023, quando o governador Eduardo Leite reafirmou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Desde então, por meio da CS, já foram concluídas 104 obras em 91 escolas, somando R$ 24,6 milhões.