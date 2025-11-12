Em missão na Argentina, governador Jorginho Mello é convidado para posse do novo ministro do Interior, Diego Santilli

Em agenda na Casa Rosada, chefe do Executivo catarinense encontrou-se com o presidente Javier Milei

A missão oficial do Governo de Santa Catarina à Argentina encerrou-se com um importante gesto político e diplomático nesta terça-feira, 11. O governador Jorginho Mello foi um dos poucos convidados para a cerimônia de posse do novo ministro do Interior da Argentina, Diego Santilli, realizada no tradicional Salão Branco da Casa Rosada, sede do Poder Executivo argentino. Durante o evento, o governador catarinense encontrou-se com o presidente Javier Milei, reafirmando os laços entre o estado e a nação vizinha.

A agenda política na sede do governo argentino, que não estava entre os compromissos oficiais da missão, coroou uma série de agendas comerciais lideradas por Jorginho Mello e pelo presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, em Buenos Aires. Os compromissos incluíram encontros com empresários, o Santa Catarina Day, reuniões com a embaixada brasileira e com o ministro do Turismo, Ambiente e Esportes da Argentina, Daniel Scioli.

Para o governador, o convite para estar ao lado do presidente Milei e de seu ministério neste momento solene demonstra o respeito e a relevância que o estado possui no cenário sul-americano. “Santa Catarina tem competência, credibilidade e uma energia única para crescer. Ver de perto essa importante liderança política que é o Milei, aqui na Casa Rosada, reforça que estamos no caminho certo. A Argentina está dando sinais claros de recuperação econômica e liberdade de mercado, o que cria um ambiente extremamente favorável para os nossos negócios. Fomos recebidos não apenas como vizinhos, mas como parceiros estratégicos de primeira ordem”, destacou Jorginho Mello.

Retomada econômica e oportunidades comerciais

O encontro ocorre em um momento de aquecimento nas relações comerciais. A Argentina permanece como o terceiro maior parceiro comercial de Santa Catarina. Apenas no último mês, as exportações catarinenses para o país vizinho cresceram mais de 8%.

O governador pontuou que a estabilidade econômica buscada pela gestão Milei é fundamental para a indústria catarinense. “Viemos apresentar a força da nossa indústria. Com a economia argentina voltando aos trilhos, quem ganha é o empresário de Santa Catarina que exporta móveis, alimentos e tecnologia. Esse diálogo direto abre portas que a burocracia, muitas vezes, fecha”, avaliou o governador.

Turismo: Expectativa de recorde na temporada

Além da pauta econômica e industrial, a proximidade política entre Jorginho Mello e a gestão argentina impulsiona o turismo. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que integrou a comitiva, projeta um crescimento de 50% no número de visitantes argentinos para esta temporada de verão, com uma expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de turistas.

A secretária de Turismo, Catiane Seif, e o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, também participaram das tratativas que visam não apenas o verão, mas a cooperação de longo prazo, incluindo a conectividade aérea e a promoção cruzada de destinos.

Balanço da missão

A missão oficial catarinense, organizada com apoio da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e da Secretaria de Articulação Internacional (SAI), serviu para posicionar o estado como um polo logístico e turístico no Mercosul.

“O governador Jorginho Mello colocou Santa Catarina no centro das discussões bilaterais. Saímos daqui com a certeza de que a relação entre SC e Argentina vive um de seus melhores momentos, tanto na afinidade política quanto nas oportunidades reais de negócios”, finalizou o secretário Paulo Bornhausen.

A comitiva retornou a Florianópolis na noite desta terça-feira, trazendo acordos encaminhados e a consolidação da imagem de Santa Catarina como a porta de entrada do Brasil para o Mercosul.