Polícia retira motorista de caminhão que interditou Rodoanel, em SP

Interrupção no fluxo de veículos durou cerca de cinco horas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 11h52

A Polícia Militar conseguiu retirar o motorista do caminhão que interditou o Rodoanel , na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). A pista já foi liberada.

Ele estava sozinho no veículo e não foi vítima de sequestro. Também não havia bomba na cabine, e sim um simulacro, segundo informações da PM.

A corporação foi acionada nesta madrugada pelo condutor da carreta, que atravessou seu veículo na pista. Ele mesmo alegou à polícia que havia sido sequestrado e que tinha explosivos na cabine.

A Polícia Rodoviária interrompeu o trânsito na região e o caminhão foi cercado. O GATE, esquadrão antibombas, também participou da ação.

Depois de cinco horas, por volta das 9h30, o motorista foi retirado da carreta e atendido por uma equipe médica na própria pista. Depois, foi levado a um hospital nas imediações.

Usando apoio do helicóptero da PM e de um drone, o GATE confirmou que não havia bomba dentro do veículo.

A polícia segue investigando o caso. O caminhoneiro vinha do estado do Acre e ia para São Bernardo do Campo (SP).

Receita Estadual Há 2 minutos

Mais de 3 mil empresas poderão ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos no Rio Grande do Sul

Cerca de 3,1 mil empresas gaúchas optantes pelo Simples Nacional que apresentam débitos sem exigibilidade suspensa perante a Receita Estadual poder...
Geral Há 47 minutos

Paraná tem chuva e possibilidade de temporais na tarde desta quarta

Em Rio Bonito do Iguaçu, precipitação deve ser fraca a moderada

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 3 horas

Em missão na Argentina, governador Jorginho Mello é convidado para posse do novo ministro do Interior, Diego Santilli

Em agenda na Casa Rosada, chefe do Executivo catarinense encontrou-se com o presidente Javier MileiA missão oficial do Governo de Santa Catarina à ...
Geral Há 4 horas

PF apura tentativa de obstruir investigações da Operação Fames-19

Estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Palmas

 (Foto: Freepik Imagem meramente ilustrativa)
Crise social Há 5 horas

Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela

Segundo o vereador, a mulher enfrenta um verdadeiro “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a Assistência Social na tentativa de obter o benefício do Aluguel Social.

