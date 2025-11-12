Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela

Segundo o vereador, a mulher enfrenta um verdadeiro “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a Assistência Social na tentativa de obter o benefício do Aluguel Social.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província/ Vereador Luciano Berta
12/11/2025 às 11h27
Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela
(Foto: Freepik Imagem meramente ilustrativa)

O vereador Luciano Berta (MDB) denunciou um caso de descaso social e falta de amparo envolvendo uma mãe de Tenente Portela, que enfrenta o risco de despejo e a dificuldade de cuidar sozinha do filho autista. Sem condições de manter um emprego fixo, ela sobrevive de faxinas ocasionais, o que não cobre nem o aluguel nem os medicamentos da criança.
Segundo o vereador, a mulher enfrenta um verdadeiro “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a Assistência Social na tentativa de obter o benefício do Aluguel Social. Uma ajuda emergencial que deveria cobrir um mês de moradia precisou ser usada para comprar remédios, diante da urgência no tratamento do filho.
Além da crise financeira, o menino está sem receita médica por falta de transporte para consultas em Ijuí. A Secretaria de Saúde teria negado o veículo exclusivo para criança e segundo a família o deslocamento com outros pacientes poderia causar estresse na criança.
Luciano Berta acompanhou a mãe até o Ministério Público, mas foi informado de que o órgão não poderia atuar por se tratar de um caso individual. Nesta terça-feira (11), familiares relataram que a mulher sofreu um infarto e foi levada ao Hospital Santo Antônio, aguardando transferência para Passo Fundo. Em contato com HSA a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da mãe


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ploa 2026 prevê aumento de 6,9% na receita e eleva investimentos do RS em quase 30% -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG
Planejamento Há 23 minutos

Governo apresenta Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 e reforça compromisso com reconstrução e equilíbrio fiscal

O governo do Estado apresentou, na terça-feira (11/11), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) 2026 durante audiência pública da Comissão de Fi...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 38 minutos

Governo estuda busca ativa de aposentados com descontos indevidos

Até o momento, cerca de 3,7 milhões de beneficiários foram ressarcidos
Geral Há 2 horas

Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

Esquadrão antibombas entra em ação

 -
Planejamento Há 3 horas

Censo 2022 aponta mudanças nos padrões de fecundidade e destaca os principais fluxos migratórios no RS

O Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), divulgou o Cadernos RS no Censo...
Geral Há 14 horas

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP

Acordo com a DPU foi homologado pela Justiça Federal no último dia 5

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
2.24 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Brasil deve encerrar 2025 com US$ 418,8 bilhões movimentados
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova projeto de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro
Direitos Humanos Há 6 minutos

Depois de 10 anos, antiga sede do Dops no Rio caminha para tombamento
Tragédia Há 6 minutos

Tragédia na BR-376: van com 17 pessoas a caminho de parque temático se envolve em grave acidente entre PR e SC
Briga prisional Há 13 minutos

Mulheres se agridem em frente a presídio de Caxias do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,45%
Euro
R$ 6,12 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 587,932,78 +1,93%
Ibovespa
157,746,19 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias