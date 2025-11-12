Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela

O vereador Luciano Berta (MDB) denunciou um caso de descaso social e falta de amparo envolvendo uma mãe de Tenente Portela, que enfrenta o risco de despejo e a dificuldade de cuidar sozinha do filho autista. Sem condições de manter um emprego fixo, ela sobrevive de faxinas ocasionais, o que não cobre nem o aluguel nem os medicamentos da criança.

Segundo o vereador, a mulher enfrenta um verdadeiro “jogo de empurra” entre a Prefeitura e a Assistência Social na tentativa de obter o benefício do Aluguel Social. Uma ajuda emergencial que deveria cobrir um mês de moradia precisou ser usada para comprar remédios, diante da urgência no tratamento do filho.

Além da crise financeira, o menino está sem receita médica por falta de transporte para consultas em Ijuí. A Secretaria de Saúde teria negado o veículo exclusivo para criança e segundo a família o deslocamento com outros pacientes poderia causar estresse na criança.

Luciano Berta acompanhou a mãe até o Ministério Público, mas foi informado de que o órgão não poderia atuar por se tratar de um caso individual. Nesta terça-feira (11), familiares relataram que a mulher sofreu um infarto e foi levada ao Hospital Santo Antônio, aguardando transferência para Passo Fundo. Em contato com HSA a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da mãe





