Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

Esquadrão antibombas entra em ação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 09h17

Um caminhão está atravessado no Rodoanel, na altura de Itapecerica da Serra, na manhã desta quarta-feira (12) e, segundo a Polícia Militar, há suspeita de que o motorista tenha sido sequestrado. Também pode haver explosivos dentro da carreta.

A Polícia Militar foi acionada nesta madrugada para atender a ocorrência na altura do quilômetro 45 da pista externa do Rodoanel, em Itapecerica, região metropolitana de São Paulo.

O próprio motorista do caminhão chamou a PM e passou todas as informações aos agentes, que ainda investigam a situação.

A Polícia Rodoviária interditou as pistas no trecho para garantir a segurança de quem trafegava por ali e há, assim, um grande congestionamento na região. A orientação para os usuários no momento é buscar vias alternativas.

Um esquadrão antibombas foi acionado e está no local com apoio aéreo de um helicóptero Águia.

A operação policial segue em andamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Freepik Imagem meramente ilustrativa)
DENGUE
