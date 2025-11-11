Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP

Acordo com a DPU foi homologado pela Justiça Federal no último dia 5

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 21h21

A Defensoria Pública da União (DPU) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) firmaram um acordo para garantir o direito ao serviço de entregas a moradores de áreas consideradas “restritas” na Região Metropolitana de São Paulo. Com o acordo, homologado pela Justiça Federal no último dia 5, deverá passar a realizar, por vias alternativas, o envio de mercadorias às chamadas Áreas de Restrição de Entregas (ARE).

Segundo a DPU, uma normativa interna dos Correios classifica como ARE os locais que não apresentam condições de segurança ao carteiro para a entrega domiciliária. Pela norma, a ECT pode adotar “medidas defensivas” de entrega nessas áreas.

A política de restrição de entrega dos Correios estabelece ainda, de acordo com a DPU, prazos diferenciados (mais longos) para alguns CEPs ou denominada “entrega interna” – a retenção da encomenda na sede da ECT mais próxima à residência do consumidor, que fica responsável por retirá-la.

“Entre as medidas a serem tomadas [pelos Correios] está a contratação de prestadores locais para executar o serviço de entrega de encomendas nessas regiões restritas, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP); a colocação de terminais de autoatendimento, oferecendo aos destinatários das áreas restritas a opção de retirada utilizando o QR Code ou código de acesso enviado pelos Correios; e a contratação de pequenas empresas prestadoras (MEI) para entrega domiciliar nesses locais”, disse a DPU, em nota.

De acordo com a Defensoria Publica, o acordo prevê ainda que os Correios também deverão tornar público aos usuários os critérios de restrição das entregas, bem como as novas modalidades de serviço de entrega alternativos, de forma que o destinatário tenha conhecimento de todos os trâmites necessários.

A Agência Brasil solicitou aos Correios os locais na Região Metropolitana de SP em que o novo sistema de entrega passará a funcionar e aguarda resposta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/EBC
Geral Há 3 horas

Governo autoriza nomeação de 855 aprovados na 1ª edição do CNU

Posse está condicionada à existência de vagas e adequação orçamentária

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 3 horas

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Missão liderada pelo governador Jorginho Mello teve agendas com governo argentino, empresários e setor industrial; turismo prevê aumento de 50% no ...

 -
Segurança Pública Há 5 horas

Servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul feridos gravemente em ocorrências receberão homenagem

Autoridades do governo do Estado participarão, na manhã de 25 de novembro, do evento “Além da Farda”, que fará uma homenagem especial aos servidore...
Geral Há 5 horas

Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos

Maiores estragos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu

 Cristiano Klinger (E) e Rafael Prikladnicki reforçaram importância da parceria para fortalecimento da infraestrutura portuária -Foto: Ascom Portos RS
Desenvolvimento Há 5 horas

Portos RS e Invest RS fortalecem parcerias estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, visitou a Portos RS nesta terça-feira (11/11) para uma reunião estratégica com o presidente da inst...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
20° Sensação
1.59 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis
Justiça Há 51 minutos

Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF
Economia Há 51 minutos

Arteris renova concessão da BR-101 entre RJ e ES por R$ 10 bilhões
Geral Há 51 minutos

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP
Câmara Há 1 hora

Líder comemora mudança no projeto contra o crime organizado e diz que PT pode votar a favor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,02%
Euro
R$ 6,11 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,737,85 +0,07%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias