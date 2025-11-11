Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Missão liderada pelo governador Jorginho Mello teve agendas com governo argentino, empresários e setor industrial; turismo prevê aumento de 50% no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/11/2025 às 19h03
Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional
Foto: Reprodução/Secom SC

Missão liderada pelo governador Jorginho Mello teve agendas com governo argentino, empresários e setor industrial; turismo prevê aumento de 50% no número de visitantes do país vizinho nesta temporada.

O governador Jorginho Mello encerrou nesta terça-feira, 11, a missão oficial do Governo de Santa Catarina à Argentina, que consolidou avanços nas áreas de comércio exterior, turismo e articulação internacional. A agenda, realizada em Buenos Aires entre os dias 10 e 11 de novembro, foi organizada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI-SC).

A comitiva catarinense reuniu empresários e secretários de Estado em encontros com autoridades argentinas e lideranças do setor produtivo, entre elas o ministro do Turismo, Ambiente e Esportes, Daniel Scioli, e o embaixador do Brasil, Julio Bitelli.

No Encontro de Negócios Santa Catarina–Argentina, realizado na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o governador destacou o compromisso do Estado em ampliar as exportações de produtos de alto valor agregado, com foco especial no setor moveleiro e na abertura de novos mercados.

“A Argentina é um parceiro estratégico e Santa Catarina tem produtos com tecnologia, design e qualidade reconhecida. Viemos para fortalecer laços e criar oportunidades concretas de comércio e investimento”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Diálogo sobre Acordo Mercosul – UE posiciona SC e Buenos Aires para ágil integração com Europa

O secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, destacou o papel da missão no contexto de retomada da estabilidade econômica argentina e nas tratativas sobre o acordo Mercosul–União Europeia, discutido em duas agendas estratégicas na capital argentina.

“A missão foi muito produtiva. O governador colocou Santa Catarina no centro das discussões sobre o comércio bilateral e o Mercosul. Preparamos o Estado para o novo ciclo de integração com a Europa e reforçamos o relacionamento direto entre empresários dos dois países”, avaliou Bornhausen.

O secretário também destacou o início de tratativas para uma parceria entre Florianópolis e Buenos Aires, voltada à cooperação internacional e conectividade aérea.

“As cidades precisam liderar essa aproximação, aproveitando as ligações diretas com a Europa para impulsionar negócios e turismo”, acrescentou.

O turismo foi outro ponto de destaque da missão. A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, firmou com o ministro argentino um compromisso de promoção cruzada entre os dois destinos, com ações conjuntas de divulgação e incentivo a novas rotas aéreas.

Expectativa de 1,5 milhão de turistas argentinos neste verão

“O mercado argentino é o principal emissor internacional para Santa Catarina e deve crescer mais de 50% nesta temporada, com expectativa de 1,5 milhão de visitantes. Estamos promovendo o Estado de forma ampla, valorizando também os destinos do interior e as experiências de natureza, enoturismo e aventura”, afirmou.

Durante a reunião, também foi discutida com o ministro Daniel Scioli a criação de tarifas promocionais da Aerolíneas Argentinas para ampliar o fluxo entre os dois países, especialmente na baixa temporada.

A missão encerrou-se na terça-feira, 11, com o retorno da comitiva a Florianópolis. Para o governador, a visita reforça a vocação de Santa Catarina como porta de entrada do Brasil para o comércio internacional e o turismo de qualidade.

“Nosso estado tem competência, credibilidade e energia para crescer no cenário global. Estamos prontos para vender, investir e receber bem quem acredita em Santa Catarina”, concluiu Jorginho Mello.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Segurança Pública Há 2 horas

Servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul feridos gravemente em ocorrências receberão homenagem

Autoridades do governo do Estado participarão, na manhã de 25 de novembro, do evento “Além da Farda”, que fará uma homenagem especial aos servidore...
Geral Há 2 horas

Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos

Maiores estragos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu

 Cristiano Klinger (E) e Rafael Prikladnicki reforçaram importância da parceria para fortalecimento da infraestrutura portuária -Foto: Ascom Portos RS
Desenvolvimento Há 2 horas

Portos RS e Invest RS fortalecem parcerias estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, visitou a Portos RS nesta terça-feira (11/11) para uma reunião estratégica com o presidente da inst...

 -
Fazenda Há 4 horas

Vendas no varejo gaúcho crescem 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses

O setor varejista gaúcho movimentou R$ 20,75 bilhões em vendas no mês de setembro, registrando um crescimento de 3,6% no acumulado das comercializa...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Estudo diz que beber café reduz risco de arritmia cardíaca

Cafeína pode diminuir pressão arterial, indica pesquisa

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias