Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Missão liderada pelo governador Jorginho Mello teve agendas com governo argentino, empresários e setor industrial; turismo prevê aumento de 50% no número de visitantes do país vizinho nesta temporada.

O governador Jorginho Mello encerrou nesta terça-feira, 11, a missão oficial do Governo de Santa Catarina à Argentina, que consolidou avanços nas áreas de comércio exterior, turismo e articulação internacional. A agenda, realizada em Buenos Aires entre os dias 10 e 11 de novembro, foi organizada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI-SC).

A comitiva catarinense reuniu empresários e secretários de Estado em encontros com autoridades argentinas e lideranças do setor produtivo, entre elas o ministro do Turismo, Ambiente e Esportes, Daniel Scioli, e o embaixador do Brasil, Julio Bitelli.

No Encontro de Negócios Santa Catarina–Argentina, realizado na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o governador destacou o compromisso do Estado em ampliar as exportações de produtos de alto valor agregado, com foco especial no setor moveleiro e na abertura de novos mercados.

“A Argentina é um parceiro estratégico e Santa Catarina tem produtos com tecnologia, design e qualidade reconhecida. Viemos para fortalecer laços e criar oportunidades concretas de comércio e investimento”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Diálogo sobre Acordo Mercosul – UE posiciona SC e Buenos Aires para ágil integração com Europa

O secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, destacou o papel da missão no contexto de retomada da estabilidade econômica argentina e nas tratativas sobre o acordo Mercosul–União Europeia, discutido em duas agendas estratégicas na capital argentina.

“A missão foi muito produtiva. O governador colocou Santa Catarina no centro das discussões sobre o comércio bilateral e o Mercosul. Preparamos o Estado para o novo ciclo de integração com a Europa e reforçamos o relacionamento direto entre empresários dos dois países”, avaliou Bornhausen.

O secretário também destacou o início de tratativas para uma parceria entre Florianópolis e Buenos Aires, voltada à cooperação internacional e conectividade aérea.

“As cidades precisam liderar essa aproximação, aproveitando as ligações diretas com a Europa para impulsionar negócios e turismo”, acrescentou.

O turismo foi outro ponto de destaque da missão. A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, firmou com o ministro argentino um compromisso de promoção cruzada entre os dois destinos, com ações conjuntas de divulgação e incentivo a novas rotas aéreas.

Expectativa de 1,5 milhão de turistas argentinos neste verão

“O mercado argentino é o principal emissor internacional para Santa Catarina e deve crescer mais de 50% nesta temporada, com expectativa de 1,5 milhão de visitantes. Estamos promovendo o Estado de forma ampla, valorizando também os destinos do interior e as experiências de natureza, enoturismo e aventura”, afirmou.

Durante a reunião, também foi discutida com o ministro Daniel Scioli a criação de tarifas promocionais da Aerolíneas Argentinas para ampliar o fluxo entre os dois países, especialmente na baixa temporada.

A missão encerrou-se na terça-feira, 11, com o retorno da comitiva a Florianópolis. Para o governador, a visita reforça a vocação de Santa Catarina como porta de entrada do Brasil para o comércio internacional e o turismo de qualidade.

“Nosso estado tem competência, credibilidade e energia para crescer no cenário global. Estamos prontos para vender, investir e receber bem quem acredita em Santa Catarina”, concluiu Jorginho Mello.