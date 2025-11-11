Servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul feridos gravemente em ocorrências receberão homenagem

Autoridades do governo do Estado participarão, na manhã de 25 de novembro, do evento “Além da Farda”, que fará uma homenagem especial aos servidores da segurança pública que adquiriram alguma deficiência permanente em razão do exercício de suas funções, tendo sido vítimas de tiroteios, acidentes com viaturas ou outras ocorrências graves.

Os profissionais são indicados pela Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Pelo menos dez servidores serão homenageados e receberão placas condecorativas.

A presidente da Associação de Servidores da Área de Segurança, Portadores de Deficiências, do Estado do Rio Grande do Sul (Asasepode), tenente Jane Melo Soares, destaca a importância da ação. “A associação está aqui para servir, para dar suporte. Implementamos serviços como fisioterapia, psicologia e assistência jurídica para os servidores acidentados e suas famílias. É preciso que os servidores saibam que temos esses serviços à disposição. O evento vem para dar visibilidade para estas novas possibilidades implementadas e para dar ênfase a esses profissionais que deram tanto de si em serviço”, destaca.

A cerimônia celebrará a coragem, o comprometimento e a superação desses profissionais, simbolizando também o compromisso com a inclusão, a valorização e o respeito aos servidores com deficiência. Além disso, o evento contará com palestras e debates sobre políticas públicas inclusivas.

O evento será promovido pela Asasepode; Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Rio Grande do Sul (OAB/RS); e pela empresa Coloplast, que fornece materiais para os acidentados da Brigada Militar.

O ato ocorrerá das 9 às 11 horas, no Salão Nobre da OAB/RS, localizada na Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, bairro Praia de Belas, Porto Alegre.

Texto: Secom

Edição: Secom