Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Portos RS e Invest RS fortalecem parcerias estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, visitou a Portos RS nesta terça-feira (11/11) para uma reunião estratégica com o presidente da inst...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 17h08
Portos RS e Invest RS fortalecem parcerias estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul
Cristiano Klinger (E) e Rafael Prikladnicki reforçaram importância da parceria para fortalecimento da infraestrutura portuária -Foto: Ascom Portos RS

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, visitou a Portos RS nesta terça-feira (11/11) para uma reunião estratégica com o presidente da instituição, Cristiano Klinger, e o gerente de planejamento e desenvolvimento da empresa, Fernando Estima. O encontro, que abordou temas relevantes para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da parceria contínua entre as duas instituições para o fortalecimento da infraestrutura portuária e industrial do Estado.

Durante a reunião, as lideranças discutiram projetos fundamentais, como o avanço do Porto Indústria e a integração do Complexo Portuário com o distrito industrial. Também foi enfatizada a necessidade de uma infraestrutura mais robusta para o Estado – com foco na retomada da indústria naval, na chegada da Bacia Pelotas e no potencial da Eólica Offshore.

A discussão ainda abordou os novos leilões de terminais de grãos e produtos químicos e a promoção conjunta de áreas nos portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, com o objetivo de atrair investimentos e ampliar as oportunidades de negócios.

“O diálogo constante com a Invest RS é essencial para o futuro do Rio Grande do Sul. Projetos como a expansão da indústria naval e o desenvolvimento de novas áreas portuárias são fundamentais para garantir que continuemos crescendo e oferecendo mais oportunidades para nossa população”, afirmou Klinger. “A colaboração com a Invest RS é imprescindível para atingirmos esses objetivos de forma sustentável e competitiva.”

“A Invest RS trabalha pelo desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável do Rio Grande do Sul. Isso significa estar atento às potencialidades das regiões e agir para qualificar todas as infraestruturas que são decisivas para atrair investimentos. O Porto de Rio Grande, além de estratégico, é um fator de atratividade do nosso Estado, por conta do potencial de conexão e integração de cadeias produtivas”, avaliou Prikladnicki.

Além disso, o encontro destacou a importância de acompanhar de perto o desenvolvimento de projetos como a refinaria Ipiranga, que está com investimento de US$ 1 bilhão. O megaprojeto, que integra a estratégia de crescimento do Estado, apresenta grandes perspectivas de transformação econômica para a região. Também foram discutidos outros investimentos no setor de fertilizantes e grãos, que impactarão diretamente o Distrito Industrial.

Rio Grande do Sul 2030

Prikladnicki também esteve no evento “Tá em Pauta”, promovido pela Câmara de Comércio de Rio Grande, no final da manhã desta terça. Na ocasião, apresentou o painel “Rio Grande do Sul 2030” e detalhou a visão da Invest RS para o crescimento e a modernização do Estado nos próximos anos.

Texto: Portos RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 27 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Missão liderada pelo governador Jorginho Mello teve agendas com governo argentino, empresários e setor industrial; turismo prevê aumento de 50% no ...

 -
Segurança Pública Há 2 horas

Servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul feridos gravemente em ocorrências receberão homenagem

Autoridades do governo do Estado participarão, na manhã de 25 de novembro, do evento “Além da Farda”, que fará uma homenagem especial aos servidore...
Geral Há 2 horas

Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos

Maiores estragos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu

 -
Fazenda Há 4 horas

Vendas no varejo gaúcho crescem 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses

O setor varejista gaúcho movimentou R$ 20,75 bilhões em vendas no mês de setembro, registrando um crescimento de 3,6% no acumulado das comercializa...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Estudo diz que beber café reduz risco de arritmia cardíaca

Cafeína pode diminuir pressão arterial, indica pesquisa

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias