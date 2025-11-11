Portos RS e Invest RS fortalecem parcerias estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, visitou a Portos RS nesta terça-feira (11/11) para uma reunião estratégica com o presidente da instituição, Cristiano Klinger, e o gerente de planejamento e desenvolvimento da empresa, Fernando Estima. O encontro, que abordou temas relevantes para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da parceria contínua entre as duas instituições para o fortalecimento da infraestrutura portuária e industrial do Estado.

Durante a reunião, as lideranças discutiram projetos fundamentais, como o avanço do Porto Indústria e a integração do Complexo Portuário com o distrito industrial. Também foi enfatizada a necessidade de uma infraestrutura mais robusta para o Estado – com foco na retomada da indústria naval, na chegada da Bacia Pelotas e no potencial da Eólica Offshore.

A discussão ainda abordou os novos leilões de terminais de grãos e produtos químicos e a promoção conjunta de áreas nos portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, com o objetivo de atrair investimentos e ampliar as oportunidades de negócios.

“O diálogo constante com a Invest RS é essencial para o futuro do Rio Grande do Sul. Projetos como a expansão da indústria naval e o desenvolvimento de novas áreas portuárias são fundamentais para garantir que continuemos crescendo e oferecendo mais oportunidades para nossa população”, afirmou Klinger. “A colaboração com a Invest RS é imprescindível para atingirmos esses objetivos de forma sustentável e competitiva.”

“A Invest RS trabalha pelo desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável do Rio Grande do Sul. Isso significa estar atento às potencialidades das regiões e agir para qualificar todas as infraestruturas que são decisivas para atrair investimentos. O Porto de Rio Grande, além de estratégico, é um fator de atratividade do nosso Estado, por conta do potencial de conexão e integração de cadeias produtivas”, avaliou Prikladnicki.

Além disso, o encontro destacou a importância de acompanhar de perto o desenvolvimento de projetos como a refinaria Ipiranga, que está com investimento de US$ 1 bilhão. O megaprojeto, que integra a estratégia de crescimento do Estado, apresenta grandes perspectivas de transformação econômica para a região. Também foram discutidos outros investimentos no setor de fertilizantes e grãos, que impactarão diretamente o Distrito Industrial.

Rio Grande do Sul 2030

Prikladnicki também esteve no evento “Tá em Pauta”, promovido pela Câmara de Comércio de Rio Grande, no final da manhã desta terça. Na ocasião, apresentou o painel “Rio Grande do Sul 2030” e detalhou a visão da Invest RS para o crescimento e a modernização do Estado nos próximos anos.