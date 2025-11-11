Terça, 11 de Novembro de 2025
Vendas no varejo gaúcho crescem 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses

O setor varejista gaúcho movimentou R$ 20,75 bilhões em vendas no mês de setembro, registrando um crescimento de 3,6% no acumulado das comercializa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 15h48
-

O setor varejista gaúcho movimentou R$ 20,75 bilhões em vendas no mês de setembro, registrando um crescimento de 3,6% no acumulado das comercializações dos últimos 12 meses. Os dados foram publicados pelo governo do Estado no último Boletim Setorial da Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O boletim usa como base as informações dos documentos fiscais de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). O objetivo do levantamento é apoiar o setor produtivo nas tomadas de decisão e fomentar a economia gaúcha. O levantamento mensal é publicado mensalmente na Revista RS360 . Os indicadores também estão disponíveis para consulta detalhada no Portal Receita Dados .

Levantamento trimestral

No recorte trimestral, os meses de julho a setembro tiveram alta de 2,3% em relação ao trimestre anterior, mas recuo de 1,3% frente ao mesmo período do ano passado. Em 2025, o segmento já acumula aproximadamente R$ 190 bilhões em vendas. A expectativa é de retomada do ritmo de expansão no último trimestre, com impulso das festas de final de ano.

Já setor atacadista, que costuma ser um termômetro das vendas futuras do varejo, movimentou R$ 22,21 bilhões em setembro – o maior valor mensal de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, o desempenho segue positivo, com crescimento de 1,8% frente ao mesmo período anterior.

Biodiesel, máquinas e equipamentos puxam vendas da indústria

Na indústria, as vendas em setembro atingiram R$ 50,65 bilhões, o terceiro melhor resultado mensal do ano, mas que representa um leve recuo de 0,7% em relação a agosto. Na visão acumulada dos últimos 12 meses, no entanto, o saldo ainda é positivo, com alta de 3,4% ante o mesmo intervalo passado.

O setor de biodiesel vem puxando para cima o desempenho das vendas na indústria gaúcha. No último trimestre (julho a setembro), houve expansão de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, somando mais de R$ 3 bilhões em comercializações. Destaque para as vendas destinadas a outros Estados brasileiros, que passaram a responder por mais de 64% das comercializações do setor nos últimos 12 meses - um crescimento de mais de 8 pontos percentuais em relação ao mesmo período anterior.

Em processo de recuperação após meses de recuo, o setor de máquinas e equipamentos registrou avanço de 13,7% nas vendas do último trimestre, em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Em setembro, o segmento somou R$ 5,3 bilhões em comercializações- o terceiro melhor resultado mensal do ano. Nos últimos 12 meses, a participação das vendas para o exterior subiu 27% em valor, acumulando mais de R$ 8 bilhões em transações para outros países e alcançando um participação relativa de 14% no total das operações.


Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia
Mega-Sena
