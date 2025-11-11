Terça, 11 de Novembro de 2025
Celesc orienta sobre instalação segura de iluminação natalina

Foto: Divulgação/CelescCom a proximidade do período de festas, muitas famílias, comércios e prefeituras iniciam a instalação da iluminação natalina...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/11/2025 às 14h23
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Celesc

Com a proximidade do período de festas, muitas famílias, comércios e prefeituras iniciam a instalação da iluminação natalina. Para garantir um Natal bonito e seguro, a Celesc reforça orientações sobre cuidados com a rede elétrica e o uso eficiente da energia.

Segundo Helton Julio Perraro, gerente do Departamento de Segurança e Bem-Estar da Celesc, o principal cuidado é evitar improvisos. “Nada de pendurar luzes natalinas direto do poste, fazer emendas sem material adequado ou sobrecarregar tomadas com benjamins. Isso aumenta o risco de curto, de choque e até de princípios de incêndio. O ideal é sempre utilizar materiais certificados pelo Inmetro e verificar se os cabos estão íntegros, sem desgaste ou partes descascadas”, orienta.

Helton também chama atenção para a instalação em áreas externas. “Evite colocar luzes natalinas em grades metálicas próximas da rede elétrica e nunca suba em postes ou estruturas da Celesc. Qualquer intervenção na rede deve ser feita apenas por equipes autorizadas”, afirma.
Impacto da decoração na conta de energia

Além da segurança, outro ponto importante para o consumidor é o impacto da decoração natalina na conta de luz. De acordo com Manuela Luz Cardoso, gerente da Divisão de Eficiência Energética, optar por equipamentos mais modernos faz diferença.

“As lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e têm maior durabilidade. Outra dica é utilizar temporizadores para desligar a iluminação durante a madrugada. São pequenas ações que ajudam a reduzir o consumo, sem perder o clima natalino”, destaca.

Dicas práticas da Celesc para um Natal mais seguro e econômico:

  • Compre apenas pisca-piscas e extensões com selo do Inmetro.
  • Não sobrecarregue tomadas ou use “T”/benjamins.
  • Se a instalação for externa, utilize materiais próprios para este fim
  • Use LED e considere instalar temporizadores.
  • Evite deixar a iluminação ligada o dia inteiro e dê preferência para o horário noturno, desligando-a antes de dormir.
