Segunda, 10 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Governo de Santa Catarina e Fiesc promovem encontro em Buenos Aires para fortalecer exportações

Governador Jorginho Mello e presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, lideram missão na Embaixada do Brasil para estreitar laços comerciais e apresenta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/11/2025 às 19h02
Governo de Santa Catarina e Fiesc promovem encontro em Buenos Aires para fortalecer exportações
Foto: Reprodução/Secom SC

Governador Jorginho Mello e presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, lideram missão na Embaixada do Brasil para estreitar laços comerciais e apresentar potencialidades do estado – Foto: Divulgação / SECOM

Buenos Aires, Argentina –Com o objetivo de ampliar as exportações de produtos com alto valor agregado e fortalecer as relações comerciais com a Argentina, o Governo de Santa Catarina, a Federação das Indústrias (Fiesc) e o Sebrae/SC realizaram o Encontro de Negócios BR/SC – Argentina. O evento foi realizado na Embaixada do Brasil em Buenos Aires.

A missão foi liderada pelo governador Jorginho Mello, que destacou o propósito de apresentar as capacidades do estado aos empresários argentinos. “Estamos aqui em Buenos Aires para mostrar Santa Catarina, falar sobre as nossas potencialidades e aqueles negócios que a gente pode fazer”, afirmou o governador. “As oportunidades são muitas, em todos os setores, inclusive no setor moveleiro.”

O avanço da balança comercial com a Argentina ganhou destaque esse ano. As vendas ao país vizinho avançaram 25,2% na comparação com os dez primeiros meses de 2024. Levando em conta apenas o mês passado, outubro, o crescimento foi de 8,4%.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de SC, Paulinho Bornhausen, destacou a importância da parceria entre a Argentina e o estado que avança em outras frentes, para além do turismo. “O evento reuniu muitos empresários argentinos e empresários brasileiros. Santa Catarina está de portas abertas para Argentina, estimulando não só o turismo, mas também, e principalmente, para fazer negócios”, ressaltou.

O presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, enfatizou a relevância estratégica da aproximação, citando o momento econômico do país vizinho. “É muito importante, porque a Argentina é muito próxima a Santa Catarina e está com uma economia em recuperação. Santa Catarina tem uma indústria bem diversificada, bem pujante”, destacou.

Seleme também pontuou que a presença do governador “dá credibilidade para a indústria de Santa Catarina” e ajuda a mudar a percepção do país vizinho sobre o estado. “Queremos promover Santa Catarina para que o argentino veja que não é só turismo em Santa Catarina. O argentino é investimento e é parceiro, tanto na importação quanto na exportação”, concluiu.

A comitiva catarinense foi composta por 23 empresários de vários setores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
