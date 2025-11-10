Bombeiros orientam sobre alvarás e segurança para eventos de fim de ano

Sargento Zaltron juntamente com Soldado Carlin integrantes do Corpo de Bombeiros de Três Passos participaram, na tarde desta segunda-feira (10), de uma entrevista nos estúdios da Rádio Província para orientar a população sobre eventos itinerantes e os riscos associados ao período de final de ano.

Os bombeiros destacaram a importância do plano de emergência, pessoal treinado para evacuação e ponto de reunião externo devidamente sinalizado.

Quanto à infraestrutura, orientaram atenção especial a instalações elétricas e geradores, montagem de palcos e estruturas temporárias, que devem ser feitas por profissionais qualificados.

O Sargento Zaltron juntamente com Soldado Carlin, reforçaram que qualquer evento com público precisa de autorizações: alvará municipal e avaliação/parecer do Corpo de Bombeiros para garantir condições mínimas de segurança.

Entre as exigências citadas estão extintores em número compatível, rotas de fuga desobstruídas, sinalização de emergência e iluminação de saída, além de limite de capacidade respeitado.



Em função do clima, alertaram para a necessidade de acompanhar boletins meteorológicos: ventos fortes e temporais podem exigir suspensão ou reorganização de atividades ao ar livre.

Organizadores devem comunicar previamente Prefeitura e Corpo de Bombeiros para agendamento de vistorias e emissão de autorizações, evitando multas e interrupções de última hora.

O público foi orientado a observar a capacidade do local, respeitar sinalizações e manter vias de acesso e saídas sempre desobstruídas.

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o 193 — número do Corpo de Bombeiros — e seguir as instruções dos agentes no local.

Os bombeiros lembraram que medidas simples — como verificar extintores, checar impermeabilização de fiações e não usar fogos de artifício próximos a estruturas — reduzem muito os riscos.

Ao final da participação, a corporação colocou-se à disposição para esclarecimentos e vistorias técnicas, reforçando que a prevenção é essencial para garantir eventos festivos e seguros.

Organizadores interessados em orientações podem procurar a sede do Corpo de Bombeiros de Três Passos ou a Secretaria Municipal responsável pelo licenciamento de eventos.

Soldado Carlin e Sargento Zaltron