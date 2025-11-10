Segunda, 10 de Novembro de 2025
Bombeiros orientam sobre alvarás e segurança para eventos de fim de ano

Entre as exigências citadas estão extintores em número compatível, rotas de fuga desobstruídas, sinalização de emergência e iluminação de saída

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
10/11/2025 às 16h08
Bombeiros orientam sobre alvarás e segurança para eventos de fim de ano
Foto: Bruna Ferri

Sargento Zaltron juntamente com Soldado Carlin integrantes do  Corpo de Bombeiros de Três Passos participaram, na tarde desta segunda-feira (10), de uma entrevista nos estúdios da Rádio Província para orientar a população sobre eventos itinerantes e os riscos associados ao período de final de ano.

Os bombeiros destacaram a importância do plano de emergência, pessoal treinado para evacuação e ponto de reunião externo devidamente sinalizado.
Quanto à infraestrutura, orientaram atenção especial a instalações elétricas e geradores, montagem de palcos e estruturas temporárias, que devem ser feitas por profissionais qualificados.

O Sargento Zaltron juntamente com Soldado Carlin, reforçaram que qualquer evento com público precisa de autorizações: alvará municipal e avaliação/parecer do Corpo de Bombeiros para garantir condições mínimas de segurança.

Entre as exigências citadas estão extintores em número compatível, rotas de fuga desobstruídas, sinalização de emergência e iluminação de saída, além de limite de capacidade respeitado.

Em função do clima, alertaram para a necessidade de acompanhar boletins meteorológicos: ventos fortes e temporais podem exigir suspensão ou reorganização de atividades ao ar livre.
Organizadores devem comunicar previamente Prefeitura e Corpo de Bombeiros para agendamento de vistorias e emissão de autorizações, evitando multas e interrupções de última hora.
O público foi orientado a observar a capacidade do local, respeitar sinalizações e manter vias de acesso e saídas sempre desobstruídas.

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o 193 — número do Corpo de Bombeiros — e seguir as instruções dos agentes no local.
Os bombeiros lembraram que medidas simples — como verificar extintores, checar impermeabilização de fiações e não usar fogos de artifício próximos a estruturas — reduzem muito os riscos.
Ao final da participação, a corporação colocou-se à disposição para esclarecimentos e vistorias técnicas, reforçando que a prevenção é essencial para garantir eventos festivos e seguros.
Organizadores interessados em orientações podem procurar a sede do Corpo de Bombeiros de Três Passos ou a Secretaria Municipal responsável pelo licenciamento de eventos.

Soldado Carlin e Sargento Zaltron

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
