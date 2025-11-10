Segunda, 10 de Novembro de 2025
Presídio Regional de Caxias do Sul inaugura sala de vacinas e se torna referência no Estado

O Presídio Regional de Caxias do Sul (PRCS) inaugurou sua sala de vacinas na sexta-feira (7/11), ampliando a estrutura da Unidade Básica de Saúde (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/11/2025 às 11h13
Novo espaço é totalmente adaptado para o armazenamento e a aplicação adequada de imunizantes -Foto: Ascom Polícia Penal

O Presídio Regional de Caxias do Sul (PRCS) inaugurou sua sala de vacinas na sexta-feira (7/11), ampliando a estrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS) prisional já existente no local. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Polícia Penal, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a 7ª Delegacia Penitenciária Regional (7ª DPR).

O novo espaço, totalmente adaptado para o armazenamento e a aplicação adequada dos imunizantes conforme o calendário vacinal adulto, consolida o município como pioneiro no atendimento vacinal dentro do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Atualmente, a UBS do PRCS atende 450 homens e 96 mulheres, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com uma equipe multiprofissional composta por um médico, um dentista, uma técnica em enfermagem e dois enfermeiros.

O novo ambiente foi equipado com câmara de conservação de vacinas, assegurando controle rigoroso de temperatura e abastecimento regular das doses, e seguirá o mesmo horário de funcionamento da UBS. Além das imunizações previstas, o local também oferece testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Entre as vacinas disponíveis estão as de difteria e tétano, tríplice viral, influenza, Covid-19, DTPA (gestantes) e febre amarela.

Para a diretora do Departamento de Tratamento Penal, Rita Leonardi, a vacinação no sistema prisional reafirma o compromisso da Polícia Penal com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. “Ao se vacinar, protegemos também quem está ao nosso redor. Em ambientes de alta circulação viral, como os presídios, a imunização é um pilar essencial para a prevenção de surtos e para a garantia do direito à saúde. No sistema prisional, a imunização assume relevância ainda maior diante das vulnerabilidades e especificidades da população privada de liberdade e dos servidores que ali atuam”, destacou.

Durante a inauguração, o secretário da Saúde municipal, Rafael Bueno, também destacou o impacto positivo da medida. “Caxias do Sul é pioneira na implantação de salas de vacinas em UBSs prisionais, o que é muito importante. Quando vacinamos aqui dentro um apenado, evitamos a propagação de doenças fora do presídio. É uma grande notícia para a saúde pública”, ressaltou.

Benefício estendido aos servidores

Os agentes penitenciários também serão contemplados pelas ações de imunização. A gerente da UBS, Sônia Valdemira Cristóvão, ressaltou o caráter simbólico e coletivo do novo espaço. “A importância da inauguração de uma sala de vacinas dentro de um ambiente prisional é para nos lembrar que a saúde também ocorre dentro dos muros. Vacinar não é um ato individual, é coletivo. Esse espaço foi criado com cuidado e compromisso em proteger a vida”, disse.

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), somente no primeiro semestre de 2025, a UBS da PRCS realizou 2.132 consultas médicas e odontológicas, sendo 1.470 voltadas a apenados do sexo masculino e 662 a apenadas do feminino.

Com a nova estrutura, a equipe responsável poderá promover mutirões de atualização vacinal e garantir acesso contínuo às vacinas de rotina. A ação reforça o compromisso do Estado com a saúde da população privada de liberdade – considerada grupo prioritário nas campanhas nacionais de imunização.

Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

