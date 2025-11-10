Segunda, 10 de Novembro de 2025
Carro cai de viaduto no Rodoanel e quatro pessoas morrem em São Paulo

Uma passageira sobreviveu

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/11/2025 às 10h29

Quatro pessoas entre 21 e 25 anos morreram na noite desse domingo (9) quando o carro em que viajavam caiu de um viaduto no Rodoanel na altura de São Bernardo do Campo (região metropolitana de São Paulo), próximo ao quilômetro 76 da via. Uma pessoa sobreviveu.

Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a alça de saída do Rodoanel. Chovia no momento.

Ele passou pela mureta de proteção e despencou de uma altura de 10 metros na pista abaixo. O carro era dirigido por um homem e quatro pessoas também estavam com ele. O motorista e três mulheres morreram. Uma outra passageira, de 23 anos, sobreviveu. Teve apenas ferimentos leves e foi levada para um hospital nas proximidades.

Os jovens voltavam de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O acidente causou um bloqueio na pista até por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (10). A polícia investiga o que provocou o acidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
