Registro de preço para construção modular para moradias sociais é destaque da Agenda Celic

A concorrência eletrônica para registro de preço referente à contratação de empresa especializada das áreas de arquitetura e/ou de engenharia para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/11/2025 às 09h17
-

A concorrência eletrônica para registro de preço referente à contratação de empresa especializada das áreas de arquitetura e/ou de engenharia para fornecimento de módulos para unidades habitacionais de interesse social e para prédios públicos diversos está entre os certames agendados governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 10 a 14 de novembro. A requerente da licitação é a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab).

O escopo dos serviços será a construção de 22.525 módulos habitacionais para o Programa A Casa é Sua, promovido pela Sehab, e de módulos para prédios públicos para outras secretarias como Educação (Seduc); Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi); Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH); e Segurança Pública (SSP). Pela modalidade concorrência eletrônica de menor preço, a licitação está agendada para terça-feira (11/11), às 9h30, quando as propostas recebidas serão abertas pela Celic.

Os certames na sistemática de registro de preços garantem agilidade para o atendimento das demandas, uma vez que definem fornecedor e preço por unidade. As unidades habitacionais, neste caso, serão construídas conforme a demanda do Estado, sem que sejam realizadas diversas licitações.

Outras licitações

Ao todo, a semana de 10 a 14 de novembro contempla 26 licitações. Os certames incluem a aquisição de equipamentos para informática, materiais para laboratório e de segurança e proteção, entre outros. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

