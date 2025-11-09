Domingo, 09 de Novembro de 2025
Comissão vai investigar causas de rompimento de reservatório na PB

Incidente deixou uma pessoa morta e pelo menos dois feridos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 16h06

O governador da Paraíba, João Azevêdo, determinou a criação de uma comissão para investigar a causa do rompimento de um reservatório localizado no bairro da Prata, em Campina Grande, no sábado (8).

O incidente deixou uma pessoa morta e pelo menos duas pessoas feridas, mas fora de perigo. Diversas residências foram tomadas pelas águas.

“As circunstâncias do caso estão sendo apuradas. Assim que o rompimento foi identificado, equipes técnicas e de assistência foram mobilizadas imediatamente, em parceria com a defesa civil e o corpo de bombeiros, para garantir a segurança das famílias afetadas e iniciar as medidas emergenciais”, informou a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

A comissão será composta pelos seguintes órgãos:

  • Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos,
  • Secretaria de Desenvolvimento Humano,
  • Defesa Civil,
  • Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan),
  • Corpo de Bombeiros,
  • Polícia Militar,
  • Companhia Estadual Habitação Popular da Paraíba (Cehap) e
  • Cagepa.

Abastecimento e indenização

Inicialmente, o rompimento deixou 40 bairros de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Areial e Montadas com o abastecimento de água temporariamente interrompido. Em nota divulgada neste domingo (9), a Cagepa informou que o abastecimento de água foi “restabelecido com segurança”.

“Após inspeções técnicas detalhadas, foi confirmado que os demais reservatórios permanecem íntegros e em plenas condições de operação.”

A previsão é que o fornecimento de água seja regularizado gradativamente na região ao longo de todo o dia. As famílias afetadas pelo rompimento, segundo o comunicado, estão sendo assistidas com estadias em hotéis, aluguel social alimentação e “apoio em todas as instâncias”. “O governo determinou indenização integral às famílias atingidas”, concluiu a Cagepa.

