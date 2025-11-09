Domingo, 09 de Novembro de 2025
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Números sorteados foram 10 - 14 - 15 - 35 - 44 e 56

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 10h22
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo,

O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.

Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11).

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
