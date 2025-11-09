Hoje é Dia: feriado da Proclamação da República é o destaque da semana

O segundo dos três feriados nacionais do mês de novembro de 2025 será nesta semana. E, assim como no Dia de Finados, o Dia da Proclamação da República ocorrerá em um fim de semana (no sábado, 15 de novembro).

A data, que marca a promulgação do “Decreto 1” do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os “Estados Unidos do Brasil” (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967). Essa matéria da Agência Brasil mostra que historiadores consideram o movimento pró-república como elitista. O contexto do episódio também foi explicado peloRepórter Brasilem 2014 e 2020 :

Antes, 11 de novembro, é um dia histórico para outro país lusófono. Neste ano, completam-se exatamente 50 anos da Independência de Angola. Foi neste dia que Agostinho Neto assumiu o cargo de presidente do país após lutas armadas e acordos políticos com Portugal.

Em 2015, o Caminhos da Reportagem contou um pouco da história da independência do país (e de outros países africanos na época). Já detalhes sobre Agostinho Neto e Angola foram abordados em publicações na página daTV Brasilligadas ao programa Nova África e à novela angolana Windeck.

Outras datas de conscientização

Além de datas cívicas, a semana também tem uma gama gigantesca de datas das mais diversas. No dia 12 de novembro, é celebrado o Dia do Pantanal, bioma considerado um dos mais ricos do planeta, cuja preservação é vital para a biodiversidade e o equilíbrio climático. A Radioagência Nacional falou sobre a data em 2017. Já a série Nossos Biomas, daTV Brasil, fez um tour no Pantanal em 2022.

No mesmo dia, o mundo também lembra o Dia do Hip Hop, instituído em memória da criação da Nação Zulu no Bronx, em 1973. O movimento, nascido da periferia de Nova York, foi lembrado em uma entrevista da Agência Brasil com MV Bill em 2023. O Repórter Brasil também já fez uma matéria sobre a data, em 2020.

O dia 13 de novembro é marcado por uma data simbólica: o Dia Mundial da Gentileza. A data, que serve como reflexão de como pequenos gestos podem gerar transformações profundas no cotidiano coletivo, é uma homenagem à criação do Movimento Mundial da Gentileza em 1996 no Japão. No Brasil, a data é sempre ligada à figura do poeta José Daltrino (mais conhecido como Gentileza). A Radioagência Nacional e a TV Brasil já falaram sobre a trajetória dele:

Saúde, educação e religião

No campo da saúde e da educação, o 14 de novembro carrega duas marcas importantes. O Dia Mundial do Diabetes é uma homenagem ao nascimento de Frederick Banting (responsável, junto de Charles Best, pela descoberta da insulina em 1921) e uma oportunidade de falar sobre a prevenção para a doença que atinge milhões de pessoas no mundo. A Radioagência Nacional , a Agência Brasil e a TV Brasil já fizeram conteúdos especiais sobre a data.

No mesmo dia, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, momento de destacar a importância da leitura e da escrita como ferramentas de cidadania e inclusão. Em 2016, o Repórter Brasil, daTV Brasil, falou sobre a data:

Para fechar a semana, “voltamos” ao 15 de novembro. No mesmo dia do feriado de Proclamação da República, é celebrado o Dia Nacional da Umbanda. A efeméride foi instituída em memória à data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes. O dia também serve para fomentar debates sobre intolerância religiosa, o que já foi feito por Agência Brasil , Radioagência Nacional e Repórter Brasil:

