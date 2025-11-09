Domingo, 09 de Novembro de 2025
Hoje é Dia: feriado da Proclamação da República é o destaque da semana

O segundo dos três feriados nacionais do mês de novembro de 2025 será nesta semana. E, assim como no Dia de Finados, o Dia da Proclamação da Repúbl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 08h06

O segundo dos três feriados nacionais do mês de novembro de 2025 será nesta semana. E, assim como no Dia de Finados, o Dia da Proclamação da República ocorrerá em um fim de semana (no sábado, 15 de novembro).

A data, que marca a promulgação do “Decreto 1” do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os “Estados Unidos do Brasil” (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967). Essa matéria da Agência Brasil mostra que historiadores consideram o movimento pró-república como elitista. O contexto do episódio também foi explicado peloRepórter Brasilem 2014 e 2020 :

Antes, 11 de novembro, é um dia histórico para outro país lusófono. Neste ano, completam-se exatamente 50 anos da Independência de Angola. Foi neste dia que Agostinho Neto assumiu o cargo de presidente do país após lutas armadas e acordos políticos com Portugal.

Em 2015, o Caminhos da Reportagem contou um pouco da história da independência do país (e de outros países africanos na época). Já detalhes sobre Agostinho Neto e Angola foram abordados em publicações na página daTV Brasilligadas ao programa Nova África e à novela angolana Windeck.

Outras datas de conscientização

Além de datas cívicas, a semana também tem uma gama gigantesca de datas das mais diversas. No dia 12 de novembro, é celebrado o Dia do Pantanal, bioma considerado um dos mais ricos do planeta, cuja preservação é vital para a biodiversidade e o equilíbrio climático. A Radioagência Nacional falou sobre a data em 2017. Já a série Nossos Biomas, daTV Brasil, fez um tour no Pantanal em 2022.

No mesmo dia, o mundo também lembra o Dia do Hip Hop, instituído em memória da criação da Nação Zulu no Bronx, em 1973. O movimento, nascido da periferia de Nova York, foi lembrado em uma entrevista da Agência Brasil com MV Bill em 2023. O Repórter Brasil também já fez uma matéria sobre a data, em 2020.

O dia 13 de novembro é marcado por uma data simbólica: o Dia Mundial da Gentileza. A data, que serve como reflexão de como pequenos gestos podem gerar transformações profundas no cotidiano coletivo, é uma homenagem à criação do Movimento Mundial da Gentileza em 1996 no Japão. No Brasil, a data é sempre ligada à figura do poeta José Daltrino (mais conhecido como Gentileza). A Radioagência Nacional e a TV Brasil já falaram sobre a trajetória dele:

Saúde, educação e religião

No campo da saúde e da educação, o 14 de novembro carrega duas marcas importantes. O Dia Mundial do Diabetes é uma homenagem ao nascimento de Frederick Banting (responsável, junto de Charles Best, pela descoberta da insulina em 1921) e uma oportunidade de falar sobre a prevenção para a doença que atinge milhões de pessoas no mundo. A Radioagência Nacional , a Agência Brasil e a TV Brasil já fizeram conteúdos especiais sobre a data.

No mesmo dia, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, momento de destacar a importância da leitura e da escrita como ferramentas de cidadania e inclusão. Em 2016, o Repórter Brasil, daTV Brasil, falou sobre a data:

Para fechar a semana, “voltamos” ao 15 de novembro. No mesmo dia do feriado de Proclamação da República, é celebrado o Dia Nacional da Umbanda. A efeméride foi instituída em memória à data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes. O dia também serve para fomentar debates sobre intolerância religiosa, o que já foi feito por Agência Brasil , Radioagência Nacional e Repórter Brasil:

*Confira a lista completa de efemérides de 9 a 15 de novembro de 2025

MENSAL
Novembro de 2025

9/11

Queda do Muro de Berlim (1989) - o governo da Alemanha Oriental anuncia que os cidadãos podem atravessar livremente para a Alemanha Ocidental, levando à derrubada do Muro de Berlim. Um marco do fim da Guerra Fria

Lançado o navegador Netscape Navigator 1.0, um dos primeiros navegadores de internet populares (em 1994)

Nascimento de Carl Sagan - astrônomo e divulgador científico norte-americano, criador da série Cosmos (em 1934).

Morte de Charles de Gaulle, general e ex-presidente da França (em 1970)

10/11

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela Unesco, celebrada no Brasil com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados

11/11

O então primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola, "de jure" e de "facto" de Portugal (50 anos)

Criação da Academia Campineira de Letras e Artes, na cidade de Campinas (SP) (55 anos)

12/11

Nascimento do compositor e instrumentista matogrossense Levino da Conceição (130 anos)

Nascimento do escultor francês Auguste Rodin (185 anos)

Dia do Pantanal

Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx (Estados Unidos da América), que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13/11

Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade", ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão

Fundação de Cabo Frio (410 anos) - cidade se consolidou como um influente polo turístico

14/11

Nascimento do pintor impressionista francês Claude Monet (185 anos)

Dia do Bandeirante

Dia Mundial do Diabetes – a data foi escolhida por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921

Dia Nacional da Alfabetização

15/11

Morte do astrônomo, astrólogo e matemático alemão Johannes Kepler (395 anos) - considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, é todavia célebre por ter formulado as três leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas por Leis de Kepler

Dia do Esporte Amador

Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca

Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644, de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro Zélio Fernandino de Moraes

Tem início a 1ª Semana do Cinema Brasileiro, primeira edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (60 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] .

