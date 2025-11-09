Domingo, 09 de Novembro de 2025
10°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza assina convênio para aquisição de novo mamógrafo para hospital de São Luiz Gonzaga

Em roteiro pelo interior do Estado, o vice-governador Gabriel Souza visitou, neste sábado (8/11), o Hospital São Luiz, em São Luiz Gonzaga, onde as...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/11/2025 às 00h11
Gabriel Souza assina convênio para aquisição de novo mamógrafo para hospital de São Luiz Gonzaga
Assinatura abre caminho para autonomia na modalidade diagnóstica -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em roteiro pelo interior do Estado, o vice-governador Gabriel Souza visitou, neste sábado (8/11), o Hospital São Luiz, em São Luiz Gonzaga, onde assinou convênio para liberar recursos que serão utilizados na aquisição de um mamógrafo no valor de R$ 1,1 milhão. O equipamento, que será adquirido por meio do Programa Avançar, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), terá capacidade de realizar até cinco mil exames por ano e fortalecerá a saúde pública da região das Missões.

Gabriel falou sobre a importância do programa Avançar Mais na Saúde, que tem ampliado o atendimento em instituições de referência no interior do Estado e reforçado o Sistema Único de Saúde (SUS). “O Avançar está transformando a infraestrutura hospitalar gaúcha. Com as contas em dia a gente consegue investir e consegue, inclusive, atender não só as demandas do passado, mas também as que projetam o futuro. Um mamógrafo é fundamental para o diagnóstico precoce de câncer de mama, garantindo mais sucesso aos tratamentos, numa política pública com ênfase na prevenção”, analisa Gabriel. Os recursos foram anunciados pelo governador Eduardo Leite em agosto.

O aparelho registra imagens de alta resolução durante as mamografias, um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos. Também oferece maior conforto às pacientes, com menos dor durante o exame e menor uso de radiação.

Equipamento tornará hospital uma referência regional para exames -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Equipamento tornará hospital uma referência regional para exames -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

De acordo com a direção do hospital, quando o mamógrafo estiver em operação no setor de diagnóstico por imagem, em fevereiro de 2026, o hospital deverá se tornar referência na realização de mamografias para São Luiz Gonzaga e outros municípios da Região Missioneira.

“Hoje estamos atendendo com um mamógrafo emprestado da cidade de Giruá e a aquisição de um equipamento próprio é fundamental também para ampliarmos o atendimento de três para cinco mil exames ao ano. O equipamento vai qualificar nosso sistema e ajudar na prevenção de uma maneira mais eficiente”, afirma o diretor do Hospital São Luiz Gonzaga, Valmir Silveira.

Centro Cirúrgico

Na visita, o vice-governador também vistoriou as obras de reforma do Centro Cirúrgico do hospital, que conta com R$ 1,7 milhão do governo do Estado por meio do Avançar e R$ 300 mil de contrapartida da instituição. O local vem sendo ampliado e quando estiver pronto, no final de 2026, passará a contar com quatro salas para cirurgias. Atualmente, 20% da obra já foi concluída.

“Esse tipo de investimento é essencial para que hospitais regionais, como o de São Luiz Gonzaga, continuem atendendo com qualidade os usuários do SUS. A descentralização dos recursos garante que os serviços de média e alta complexidade cheguem a quem mais precisa”, ressaltou Gabriel.

Entre a comunidade, Gabriel celebrou as conquistas para o hospital -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Entre a comunidade, Gabriel celebrou as conquistas para o hospital -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Sobre o hospital

Com 123 leitos, sendo 105 destinados ao SUS, o Hospital São Luiz Gonzaga é referência em média complexidade nas áreas de traumatologia e ortopedia, realizando cerca de 140 cirurgias por mês e atendendo aproximadamente 90 mil pessoas de oito municípios.

Nos últimos anos, a instituição também vem sendo contemplada por programas estaduais de incentivo, como o Assistir, que ampliou em 165% o valor anual de repasses, totalizando R$ 5,3 milhões em 2025.

Texto: Dayanne Rodrigues
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 horas

Governo trabalha para liberar FGTS de atingidos por tornado no PR

Gleisi diz que recursos federais estão liberados para atender feridos
Geral Há 11 horas

Tornados são fenômenos rápidos, mas difíceis de prever

São fenômenos localizados, de curta duração e difíceis de prever
Geral Há 11 horas

Tornados são formados em nuvens de tempestade, diz meteorologista

São fenômenos localizados, de curta duração e difíceis de prever
Geral Há 11 horas

Ciclone causa danos em dez municípios gaúchos e 200 mil ficam sem luz

Fenômeno causou obstrução de vias, queda de árvores e destelhamentos
Geral Há 12 horas

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná

Cidade está praticamente destruída, diz prefeito

Tenente Portela, RS
12°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 24°
12° Sensação
2.02 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
26° 11°
Terça
27° 13°
Quarta
25° 17°
Quinta
29° 17°
Sexta
28° 18°
Últimas notícias
Vice-governador Há 3 horas

Gabriel Souza assina convênio para aquisição de novo mamógrafo para hospital de São Luiz Gonzaga
Educação Há 7 horas

Projeto sobre racismo ambiental vence o Desafio Hackatchê 2025
Geral Há 8 horas

Governo trabalha para liberar FGTS de atingidos por tornado no PR
Política Há 8 horas

Programa do governo quer aprofundar conexão com as periferias
Esportes Há 9 horas

GP de Interlagos: Lando Norris larga na pole position no domingo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 575,608,09 -1,51%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias