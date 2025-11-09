Gabriel Souza assina convênio para aquisição de novo mamógrafo para hospital de São Luiz Gonzaga

Em roteiro pelo interior do Estado, o vice-governador Gabriel Souza visitou, neste sábado (8/11), o Hospital São Luiz, em São Luiz Gonzaga, onde assinou convênio para liberar recursos que serão utilizados na aquisição de um mamógrafo no valor de R$ 1,1 milhão. O equipamento, que será adquirido por meio do Programa Avançar, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), terá capacidade de realizar até cinco mil exames por ano e fortalecerá a saúde pública da região das Missões.

Gabriel falou sobre a importância do programa Avançar Mais na Saúde, que tem ampliado o atendimento em instituições de referência no interior do Estado e reforçado o Sistema Único de Saúde (SUS). “O Avançar está transformando a infraestrutura hospitalar gaúcha. Com as contas em dia a gente consegue investir e consegue, inclusive, atender não só as demandas do passado, mas também as que projetam o futuro. Um mamógrafo é fundamental para o diagnóstico precoce de câncer de mama, garantindo mais sucesso aos tratamentos, numa política pública com ênfase na prevenção”, analisa Gabriel. Os recursos foram anunciados pelo governador Eduardo Leite em agosto.

O aparelho registra imagens de alta resolução durante as mamografias, um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos. Também oferece maior conforto às pacientes, com menos dor durante o exame e menor uso de radiação.

Equipamento tornará hospital uma referência regional para exames -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

De acordo com a direção do hospital, quando o mamógrafo estiver em operação no setor de diagnóstico por imagem, em fevereiro de 2026, o hospital deverá se tornar referência na realização de mamografias para São Luiz Gonzaga e outros municípios da Região Missioneira.

“Hoje estamos atendendo com um mamógrafo emprestado da cidade de Giruá e a aquisição de um equipamento próprio é fundamental também para ampliarmos o atendimento de três para cinco mil exames ao ano. O equipamento vai qualificar nosso sistema e ajudar na prevenção de uma maneira mais eficiente”, afirma o diretor do Hospital São Luiz Gonzaga, Valmir Silveira.

Centro Cirúrgico

Na visita, o vice-governador também vistoriou as obras de reforma do Centro Cirúrgico do hospital, que conta com R$ 1,7 milhão do governo do Estado por meio do Avançar e R$ 300 mil de contrapartida da instituição. O local vem sendo ampliado e quando estiver pronto, no final de 2026, passará a contar com quatro salas para cirurgias. Atualmente, 20% da obra já foi concluída.

“Esse tipo de investimento é essencial para que hospitais regionais, como o de São Luiz Gonzaga, continuem atendendo com qualidade os usuários do SUS. A descentralização dos recursos garante que os serviços de média e alta complexidade cheguem a quem mais precisa”, ressaltou Gabriel.

Entre a comunidade, Gabriel celebrou as conquistas para o hospital -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Sobre o hospital

Com 123 leitos, sendo 105 destinados ao SUS, o Hospital São Luiz Gonzaga é referência em média complexidade nas áreas de traumatologia e ortopedia, realizando cerca de 140 cirurgias por mês e atendendo aproximadamente 90 mil pessoas de oito municípios.

Nos últimos anos, a instituição também vem sendo contemplada por programas estaduais de incentivo, como o Assistir, que ampliou em 165% o valor anual de repasses, totalizando R$ 5,3 milhões em 2025.