Final de semana com instabilidade e variação de temperatura a partir de segunda-feira no Rio Grande do Sul

Na segunda-feira (10/11), segue o tempo estável no Rio Grande do Sul, com sol entre nuvens e temperatura amena (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul vai voltar a enfrentar condições instáveis neste final de semana. O avanço de um sistema de baixa pressão pela fronteira Oeste favorece condições de chuva e ganha força com a formação de um ciclone extratropical.

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 45/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (8/11): pela manhã, a chuva e o vento se concentram na metade Leste, no litoral e Sul do Estado. Ao longo do dia, o tempo se estabiliza, a partir do Oeste, devido à atuação de um sistema de alta pressão.

- Domingo (9/11): a alta pressão mantém tempo bom em todo o território gaúcho.

- Segunda-feira (10/11): segue o tempo estável no Rio Grande do Sul, com sol entre nuvens e temperatura amena.

- Terça-feira (11/11): o céu apresentará variação de nebulosidade e a temperatura sobe.

- Quarta-feira (12/11): a atuação de uma frente fria traz chuva para todo o Rio Grande do Sul.

