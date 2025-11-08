Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Frente fria derruba árvores e causa alagamentos no Rio de Janeiro

Queda de muro chegou a causar interrupção parcial do metrô

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 12h55
Frente fria derruba árvores e causa alagamentos no Rio de Janeiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A frente fria que atua sobre as regiões Sul e Sudeste do país, e que provocou a formação de um tornado no Paraná , também causou problemas no Rio de Janeiro. O Centro de Operações e Resiliência da capital fluminense acionou estágio 2 de alerta, o que significa que alguns eventos climáticos estão impactando a rotina da cidade.

Foram registrados seis pontos de alagamento e 26 quedas de árvores. O caso mais grave foi a queda de um muro entre as estações Coelho Neto e Colégio do metrô, o que obrigou a interrupção parcial do serviço no início da manhã deste sábado (8). Neste momento, a circulação das composições é normal.

Os sistemas de monitoramento da prefeitura carioca chegaram a registrar rajadas de vento de até 77,7 quilômetros (km) na região do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Apesar disso, o terminal opera normalmente.

Núcleos de chuva moderada e forte continuam sobre toda cidade, e há previsão de pancadas com raios e rajadas de vento para as próximas horas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mau tempo se deve a um sistema frontal que se formou na Argentina e chegou ao Sul do Brasil nesta sexta-feira (7). O núcleo desse sistema atravessou a Região Sul e chegou ao Sudeste na manhã de hoje.

A frente fria favorece a ocorrência de tempestades e rajadas de vento nos estados do Sul e também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em partes de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 50 minutos

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná

Cidade está praticamente destruída, diz prefeito

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Após tornado, massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná

Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia

 Na segunda-feira (10/11), segue o tempo estável no Rio Grande do Sul, com sol entre nuvens e temperatura amena (Foto: Diones Roberto Becker)
Previsão do tempo Há 2 horas

Final de semana com instabilidade e variação de temperatura a partir de segunda-feira no Rio Grande do Sul

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 45/2025

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram com a passagem de um tornado por municípios d...
Geral Há 4 horas

Lula presta solidariedade aos familiares de vítimas de tornado no PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram com a passagem de um tornado por municípios d...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
18° Sensação
3.57 km/h Vento
73% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 18 minutos

Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals
Jornal Província Há 45 minutos

Edição 1504 - 07 de novembro de 2025
Geral Há 47 minutos

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná
Saúde Há 2 horas

Ministério da Saúde envia Força Nacional do SUS ao Paraná após tornado
Educação Há 2 horas

Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 576,842,66 -1,30%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias