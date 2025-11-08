Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade

Rio Bonito do Iguaçu teve 90% da área urbana afetada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 11h55

O governo do Paraná decretou neste sábado (8) estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, após tornado ter atingido cerca de 90% das residências e prédios comerciais da área urbana do município de cerca de 14 mil habitantes. Seis pessoas morreram e 432 ficaram feridas.

“Decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, afirmo o governador Ratinho Junior.

Diferentemente da situação de emergência, decretada quando o município ainda consegue atuar, o estado de calamidade pública é a resposta administrativa nos casos em que o impacto do desastre é tão grave que a capacidade de resposta da administração pública fica severamente comprometida, exigindo medidas mais amplas e urgentes.

O decreto de calamidade pública permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal.

Com a medida, a prefeitura pode solicitar, além de recursos federais, recursos do Fundo Estadual de Calamidade Pública e firmar convênios emergenciais.

Equipes do governo federal foram enviadas a Rio Bonito do Iguaçu para auxiliar no apoio as vítimas e estudar a reconstrução das áreas atingidas. Houve colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

A tempestade foi classificada como tornado de categoria F3 com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 14 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram com a passagem de um tornado por municípios d...
Geral Há 14 minutos

Lula presta solidariedade aos familiares de vítimas de tornado no PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram com a passagem de um tornado por municípios d...
Geral Há 59 minutos

Tornado destrói 90% de cidade no Paraná e causa seis mortes

Governo estadual estuda decretar estado de emergência

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Expansão das facções aumenta a criminalidade nas cidades do interior

Constatação é do Atlas da Violência 2025 divulgado nesta sexta-feira

 -
Fazenda Há 2 horas

Desonerações fiscais concedidas pelo governo Eduardo Leite após as enchentes movimentaram R$ 1,7 bilhão na economia gaúcha

Uma das principais frentes de apoio imediato à recuperação das empresas atingidas pelas enchentes de 2024, as desonerações fiscais concedidas pelo ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
16° Sensação
2.95 km/h Vento
82% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Geral Há 14 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná
Geral Há 14 minutos

Lula presta solidariedade aos familiares de vítimas de tornado no PR
Geral Há 44 minutos

Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade
Política Há 44 minutos

Licença-paternidade é avanço, mas ainda é desigual no cuidado infantil
Acidente Rodoviário Há 59 minutos

Colisão entre três caminhões deixa trânsito parcialmente bloqueado na BR-386

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,998,62 -1,79%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias