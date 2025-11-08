Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 07h53
Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 13 horas

Rio de Janeiro tem previsão de ventos fortes e ressaca até domingo

Ondas podem atingir 3,5 m de altura e ventos podem chegar a 100 km/h

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Marina Silva é convidada da estreia de Brasil no Mundo, na TV Brasil

Neste domingo, às 19h30, a ministra conversa sobre negociações da COP

 Escola Estadual de Ensino Médio Xangri-lá é a 500ª obra terminada pela gestão Leite -Foto: Divulgação Ascom/SOP
Obras Há 15 horas

Governo alcança a marca de 500 obras em escolas concluídas desde 2023

O governo Eduardo Leite alcançou, nesta sexta-feira (7), a marca de 500 obras concluídas em escolas desde o início da atual administração, em janei...

 Magistrados estiveram nas passarelas superiores de galerias e em áreas como cozinha, lavanderia, revista e parlatórios -Foto: Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 15 horas

Magistrados visitam Cadeia Pública de Porto Alegre

A nova Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) recebeu, na quinta-feira (6/11), a visita de 48 juízes de Direito, alunos do Curso de Atualização da M...

 -
Fazenda Há 16 horas

Governo do Estado amplia rol de mercadorias importadas com redução de ICMS

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, ampliou o leque de mercadorias importadas para comercialização que poderão contar com redução do...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
14° Sensação
3.81 km/h Vento
94% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Educação Há 11 minutos

Enem 2025: saiba o que é permitido levar no primeiro dia de provas
Saúde Há 32 minutos

Dia D de combate ao Aedes aegypti ocorre neste sábado em todo o país
Geral Há 1 hora

Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado
Política Há 9 horas

Derrite como relator do PL Antifacção contamina debate, diz Gleisi

Esportes Há 9 horas

Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 575,769,06 -1,49%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias