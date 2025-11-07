Governo alcança a marca de 500 obras em escolas concluídas desde 2023

O governo Eduardo Leite alcançou, nesta sexta-feira (7), a marca de 500 obras concluídas em escolas desde o início da atual administração, em janeiro de 2023. Com gestão e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP), nesses trabalhos foram investidos R$ 174,6 milhões, beneficiando 428 instituições estaduais.

“Por tempo demais as escolas públicas tinham infraestrutura precária. A situação se agravava com o fato de que a construção de muitas ocorreu há várias décadas. Essa foi a herança que recebemos com a missão de mudar. Hoje, chegamos ao importante marco de 500 obras concluídas em escolas e temos mais 247 trabalhos em andamento. Não houve milagre, mas um trabalho dedicado e efetivo para recolocar o Rio Grande do Sul no caminho do crescimento”, comenta a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

A 500ª obra terminada foi a recuperação das instalações elétricas da Escola Estadual de Ensino Médio Xangri-lá, no município homônimo, que teve investimento de R$ 72,9 mil.

A marca alcançada mostra o ritmo crescente das recuperações da infraestrutura da Rede Estadual de Ensino. Para chegar a 300 obras concluídas, o governo levou 22 meses, até outubro de 2024. Um ano depois, o número se eleva para 500.

Instalação elétrica dentro de padrões de segurança e estética em Xangri-lá -Foto: Luiz Paulo Alfama/Ascom SOP

Investimento crescente

As entregas mostram que o Rio Grande do Sul está diferente: antes, reparos necessários deixavam de ser feitos. Agora, o Estado vê a escola como um todo, realizando as manutenções que os prédios precisam para seu pleno funcionamento, qualificando a infraestrutura e disponibilizando espaços adequados, funcionais e acolhedores.

Para isso, os recursos investidos vêm crescendo. Em 2023, as melhorias concluídas receberam R$ 33 milhões; em 2024, R$ 67 milhões; e em 2025, até o início de novembro, R$ 75 milhões.

Desde o início da gestão Eduardo Leite, o valor médio investido pelo governo em obras aumentou mais de quatro vezes (gráfico abaixo):

2019 : R$ 116,3 mil

: R$ 116,3 mil 2020 : R$ 136,2 mil

: R$ 136,2 mil 2021 : R$ 145,1 mil

: R$ 145,1 mil 2022 R$ 184,4 mil

R$ 184,4 mil 2023 : R$ 212,8 mil

: R$ 212,8 mil 2024 : R$ 356,9 mil

: R$ 356,9 mil 2025(até novembro): R$ 505,2 mil





Evolução dos investimentos para obras em escolas -Foto: Divulgação Ascom/SOP

Mais agilidade

A retomada da capacidade de investimento do Estado e a reengenharia interna realizada na SOP tornaram possíveis alcançar esses números. Novos métodos e processos permitiram aprimorar o andamento das demandas, intensificar fiscalizações, ampliar o monitoramento de dados e reforçar o acompanhamento de cronogramas, garantindo que as entregas prometidas se tornem realidade. Além disso, foram implementados sistemas para agilizar as obras: a Contratação Simplificada (CS) e o credenciamento de empresas.

Os benefícios se espalharam pelo Rio Grande do Sul inteiro: há melhorias concluídas em escolas de todas as regiões gaúchas. A 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre, concentrou o maior número de obras (68) e de investimentos (R$ 32,7 milhões). Foi seguida, em quantidade de trabalhos, pela 7ª Crop, da região de Passo Fundo, com 43, e, em recursos, pela 2ª Crop, de Novo Hamburgo, com R$ 18,9 milhões.

O número de conclusões deve continuar em um ritmo forte de crescimento: R$ 382,2 milhões foram destinados aos trabalhos em execução no momento.