Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Rajadas de vento atingiram a cidade na tarde desta sexta-feira, provocando queda de árvores e alagamentos em alguns pontos, mas sem deixar feridos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
07/11/2025 às 16h17
Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo
(Foto: Reprodução)

Confirmando o alerta de fortes ventos na tarde desta sexta-feira na região, Passo Fundo teve árvores derrubadas e galhos caídos em alguns pontos da cidade. Uma forte rajada de vento atingiu a cidade por volta das 15h20, derrubando uma árvore na Avenida Brasil, além de outros registros semelhantes em locais como a Avenida Rio Grande e a Rua Parobé. Ninguém ficou ferido e equipes municipais trabalham para remover os obstáculos.

A meteorologia prevê ainda risco de temporais em Passo Fundo até às 20hs desta sexta. na Rua das Chácaras um arroio transbordou e a água cobriu parcialmente a ponte.

Os volumes de chuva somaram 50mm na maioria dos pontos da cidade até as 15h50.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
JALMO ANTONIO FORNAR Há 6 horas

A guria de Santo Angelo

Mais uma história do Peri

 (Foto: Ascom Cresol)
Sustentabilidade Há 24 horas

Cresol leva práticas sustentáveis e inclusão financeira à COP30 em Belém

Cooperativa de crédito apresentará projetos que unem desenvolvimento econômico, preservação ambiental e transformação social no maior fórum climático do planeta

 (Foto: Divulgação Sicredi)
Sicredi Há 2 dias

Sicredi Raízes inaugurou nova sede administrativa em Três Passos com evento para comunidade

O evento reuniu autoridades, associados, lideranças comunitárias e representantes de cooperativas coirmãs, marcando um momento histórico para a cooperativa e para o município.

 (Foto: IA)
Alerta | Golpe Há 2 dias

Golpistas se passam por INSS e tentam obter dados de moradores da região

Criminosos ligam solicitando “prova de vida”; INSS reforça que não realiza esse procedimento por telefone.

 (Foto: Diones Roberto Becker)
Integração Regional Há 2 dias

Ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga dá passo decisivo com aprovação de emenda

Recurso federal garante início das obras da travessia sobre o Rio Uruguai, símbolo de união entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
4.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres
Geral Há 11 minutos

Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares
Agricultura Há 27 minutos

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos
TEMPO Há 32 minutos

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,24%
Euro
R$ 6,17 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 583,245,29 +2,53%
Ibovespa
153,493,95 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias