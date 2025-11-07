Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Confirmando o alerta de fortes ventos na tarde desta sexta-feira na região, Passo Fundo teve árvores derrubadas e galhos caídos em alguns pontos da cidade. Uma forte rajada de vento atingiu a cidade por volta das 15h20, derrubando uma árvore na Avenida Brasil, além de outros registros semelhantes em locais como a Avenida Rio Grande e a Rua Parobé. Ninguém ficou ferido e equipes municipais trabalham para remover os obstáculos.

A meteorologia prevê ainda risco de temporais em Passo Fundo até às 20hs desta sexta. na Rua das Chácaras um arroio transbordou e a água cobriu parcialmente a ponte.

Os volumes de chuva somaram 50mm na maioria dos pontos da cidade até as 15h50.