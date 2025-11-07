Sexta, 07 de Novembro de 2025
Governador Eduardo Leite autoriza obra de melhorias na Escola Vereador José Adão de Assis Barbosa, em Camaquã

O governador Eduardo Leite, acompanhado das titulares das secretarias de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, e da Educação (Seduc), Raquel Teixeira...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/11/2025 às 15h37
"Este é mais um exemplo de que a lógica de gestão se transforma em melhoria real para os estudantes e professores”, disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite, acompanhado das titulares das secretarias de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, e da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, autorizou, nesta sexta-feira (7/11), o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Vereador José Adão de Assis Barbosa, em Camaquã.

“A virada que fizemos na gestão de obras públicas tem um propósito muito claro: transformar essa eficiência administrativa em benefício direto para a comunidade. Estamos fazendo isso na saúde, na segurança e também na educação. São obras que começam e terminam, entregando qualidade. Requalificar as estruturas escolares é investir no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E esta autorização para as obras de melhorias na escola em Camaquã é mais um exemplo concreto de que essa lógica de gestão se transforma em melhoria real para os estudantes e professores”, afirmou o governador.

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo já investiu R$ 30,5 milhões em 34 escolas localizadas em diversos municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

A escola apresenta sistema elétrico e hidrossanitário inadequados, telhas quebradas, forros e aberturas danificadas, além de pinturas desgastadas e umidade nas paredes. Para qualificar a estrutura, serão feitas diversas manutenções, como na cobertura, nas paredes e nos pisos, com fiscalização da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Guaíba. O investimento previso é de R$ 1,9 milhão. A empresa responsável pelas melhorias tem cinco dias para iniciar o trabalho e 240 dias para concluí-lo.

“Quando 2024 terminou, apostamos que 2025 seria o ano da virada na SOP, afinal, havíamos aprimorado os mecanismos de gestão, inovamos processos e implantamos a Contratação Simplificada, sistema que revolucionou a maneira de se fazer obras nos prédios públicos”, lembrou Izabel. “Agora, no fim de 2025, podemos comemorar números superlativos nas escolas. Entre trabalhos iniciados e concluídos neste ano, temos R$ 371,3 milhões investidos em 298 escolas. Além disso, chegamos hoje a 500 obras finalizadas desde o início da gestão, em 2023. Neste período que estamos à frente da secretaria, são 1.120 obras iniciadas e concluídas em escolas, com investimento de R$ 642,6 milhões.”

Para a secretária, esses dados não são detalhes, mas a consolidação de um esforço do governo do Estado e da SOP para reerguer a infraestrutura da Rede Estadual de Ensino, dando plenas condições para o trabalho dos professores e o crescimento dos alunos.

Encontro que marcou a a ordem de início das obras de melhoria em escola de Camaquã, ocorreu no Palácio Piratini -Foto: Vitor Rosa/Secom

A secretária Raquel destacou a parceria entre as duas pastas, que tem resultado em um trabalho integrado para a requalificação dos espaços escolares. “Investir em infraestrutura significa investir em aprendizagem. Para além da recuperação das paredes e telhados, o avanço nas obras representa um futuro melhor para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Estamos reconstruindo, modernizando e preparando nossas escolas para que o processo educativo aconteça em sua plenitude”, ressaltou.

Contratação Simplificada

O investimento na escola é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho ultrapassava de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 30,5 milhões em 34 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 12ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

O que será feito na Escola Vereador José Adão de Assis Barbosa:

  • Manutenção na cobertura
  • Manutenção nas instalações elétricas e hidrossanitárias
  • Recuperação dos pisos, das paredes e dos forros
  • Recuperação das pinturas
  • Manutenção nas esquadrias, pingadeiras, soleiras e bancadas
  • Impermeabilização

Texto: Ascom/SOP
Edição: Secom

© Tomaz Silva/Agência Brasil
