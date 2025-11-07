Sexta, 07 de Novembro de 2025
Prefeito Malberk assina convênio para melhorias em estradas vicinais em Redentora

Os recursos serão aplicados na contratação de 125 horas de serviços com motoniveladora e rolo compactador, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária rural e o fortalecimento das atividades agrícolas do município.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
07/11/2025 às 15h01
Foto: Divulgação Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora

Na manhã de ontem quinta-feira, dia 06 de novembro, o Prefeito Municipal Malberk Antoine Kunst Dullius, acompanhado do Secretário de Administração Rafael Oliveira Vigne, esteve em Porto Alegre para a assinatura de um convênio com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.

O acordo foi firmado no âmbito da Consulta Popular 2024/2025 e tem como objetivo a manutenção e melhoria das estradas vicinais na área rural do município.

Por meio do convênio, o Governo do Estado repassará o valor de R$ 81.641,87, enquanto o Município de Redentora oferecerá uma contrapartida de R$ 5.121,88, totalizando R$ 86.763,75 em investimentos.

Os recursos serão aplicados na contratação de 125 horas de serviços com motoniveladora e rolo compactador, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viária rural e o fortalecimento das atividades agrícolas do município.

“Estamos muito satisfeitos com mais esta conquista para Redentora. A melhoria das estradas do interior é uma das nossas prioridades, pois garante melhores condições de transporte para os produtores, facilita o escoamento da produção e melhora a qualidade de vida das famílias rurais”, destacou o prefeito Malberk Dullius.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
